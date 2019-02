Melle Die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft aus Oldendorf steht am Freitagabend vor einer kniffligen Aufgabe zum Rückrundenstart. Die Dritte der SVO greift schon fast nach dem letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt.

Herren, Bezirksliga

SV Vorwärts Nordhorn - SV Oldendorf II Fr., 20.00 Uhr

Nach einer starken Hinrunde findet sich die Zweite aus Oldendorf im Mittelfeld der Tabelle wieder. Um diese Position zu verteidigen und den Abstand auf die Abstiegsplätze zu wahren, wollen Spitzenspieler Mattis Wittenbrock und sein Team erfolgreich in die Rückserie starten und den starken Nordhornern einen Sieg abjagen. Zwar gilt man als Außenseiter. Genügend Potenzial, um einen Überraschungssieg zu erzielen, ist jedoch vorhanden. Die kämpferische Einstellung wird eine Rolle spielen. Es ist ein heiß umkämpftes Match garantiert. Man darf gespannt sein, ob die Oldendorfer ihr Ziel erreichen und zwei Punkte mit in die Heimat bringen.

1. Bezirksklasse

Spvg. Fürstenau - SV Oldendorf III So., 11:00 Uhr

Als Tabellenletzter steht die dritte Herrenmannschaft der SVO schon frühzeitig in der Rückrunde unter Zugzwang: Gegen Fürstenau muss ein Sieg her, um die Träume vom Klassenerhalt nicht schon frühzeitig begraben zu müssen. Mit drei Punkten Abstand zum vorerst rettenden Relegationsplatz haben die Oldendorfer zwar noch alle Chancen, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, Gegner Fürstenau hat jedoch eben diese drei Punkte Vorsprung und wittert die Chance, sich mit einem Sieg deutlich abzusetzen. Die SVO-Männer wissen um die Situation und werden daher am Sonntag alles an einen Sieg setzen. Sollte dies gelingen, würde man den Abstand zumindest auf einen Punkt verringern und die eigene Ausgangssituation deutlich verbessern. Wenn die Mannschaft Topleistungen abrufen kann und das Quäntchen Glück hinzukommt, stehen die Chancen auf einen Erfolg gut. nhen