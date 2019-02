Melle. Angesichts von 30 Einsätzen war 2018 für die Ortsfeuerwehr Bruchmühlen eines der einsatzreichsten Jahre seit längerer Zeit. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung im Bericht von Ortsbrandmeister Thomas Aufdemkampe deutlich.

Ortsbürgermeister Axel Uffmann bedankte sich, auch im Namen seines Stellvertreters Horst Ballmeyer, für die alljährliche Einladung zur Jahreshauptversammlung, der sie immer wieder gerne nachkämen:

„Ich verfolge mit großem Interesse das Einsatzgeschehen der Feuerwehr und bin immer wieder erstaunt über die Vielseitigkeit des Aufgabengebietes“, sagte Uffmann. Er bedanke sich auch stellvertretend für die Bruchmühlener Bevölkerung für die stetige Einsatzbereitschaft sowie der Bereitschaft, sich immer weiterzubilden.

Großbrand im Landjugendkotten

In dem Jahresrückblick von Thomas Aufdemkampe blickte die Ortsfeuerwehr auf zahlreiche Einsätze zurück. Ob der Großbrand des ehemaligen Landjugendkottens direkt Anfang des Jahres 2018 oder auch die Mehrzahl an kleinen sowie größeren Flächenbränden im Hochsommer: Für all diese Einsätze war und ist die Ortsfeuerwehr gut aufgestellt.

Um dieses gute Niveau weiterhin zu halten, hat die aktive Abteilung 26 Übungsdienste durchgeführt und fünf Mitglieder zu insgesamt neun Lehrgängen auf Kreis- und Landesebene geschickt. Ebenso haben sich 18 Atemschutzgeräteträger der alljährlichen Belastungsübung gestellt. Am Ende des Jahres zählte die Ortsfeuerwehr Bruchmühlen 35 aktive Mitglieder, 17 Mitglieder in der Altersabteilung sowie 14 fördernde Mitglieder.

24 Dienste der Jugendfeuerwehr

Für die Jugendfeuerwehr Elsetal als gemeinsame Nachwuchsorganisation der Ortsfeuerwehren Riemsloh, Hoyel, Groß Aschen und Bruchmühlen ließ der Betreuer Steffen Wobker das Jahr 2018 Revue passieren. Die Jugendfeuerwehr hat insgesamt 24 Dienste durchgeführt und zusätzlich acht weitere Veranstaltungen mit den Jugendlichen besucht. Acht Jungen konnten im vergangenen Jahr in den aktiven Dienst übernommen werden: „Somit ist die Mitgliederzahl auf nur noch 13 Jugendliche gesunken, so niedrig wie zu Gründungszeiten“, berichtete Wobker. Daher ging sein Appell an alle, für die Jugendfeuerwehr Werbung zu machen.

Zum nächsthöheren Dienstgrad wurden während der Versammlung vier Mitglieder befördert: Marvin Landwehr und Dominik Wilson erhielten den Dienstgrad „Feuerwehrmann“, und Dirk Hölscher sowie Kevin Landwehr wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Abschließend bedankte sich Ortsbrandmeister Thomas Aufdemkampe bei allen Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit und bei allen Freunden und Gönnern der Ortsfeuerwehr Bruchmühlen. pm