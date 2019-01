Beispielhaftes Modelprojekt in Melle

Melle. In Kooperation von Hausärzten und ambulanten Pflegediensten werden in Melle und Buer Pflegesprechstunden angeboten. Ein beispielhaftes Modell, findet unsere Kommentatorin.

Demenzerkrankung, zunehmende Immobilität oder ein Krankenhausaufenthalt: Mit der Pflegebedürftigkeit eines Familienmitgliedes sind viele Menschen überfordert. Sie brauchen Unterstützungsmöglichkeiten, um sich der Herausforderung in Pflegefragen stellen zu können.

Hier setzt das viel versprechende Projekt der Pflegesprechstunde an. Er verbindet hausärztliche und pflegerische Kompetenzen und bietet den Patienten somit eine wertvolle Hilfestellung. Alle Beteiligten – Ärzte, Pflegefachkräfte und Patienten – können davon profitieren. Sollte eine Fortführung an den Finanzen scheitern, wäre dies ein Armutszeugnis in unserem Rechtsstaat.