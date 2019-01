Riemsloh Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Hoyel blickten auf das Geschehen des Jahres 2018 zurück.

„Einige große Einsätze liegen hinter uns“, resümierte Ortsbrandmeister Rothkopf, der im vergangenen Jahr erneut einstimmig als Ortsbrandmeister der Wehr gewählt wurde. Insgesamt rückte die Wehr zu neun Brandeinsätzen und einem Hilfeleistungseinsatz aus. Besonders hervorgehoben wurde der Großbrand eines Einfamilienhauses an der St. Annener Straße in Riemsloh, bei dem der Dachstuhl des Gebäudes stark beschädigt wurde.

Neben den geleisteten Einsatzstunden besuchten auch einige Kameraden Lehrgänge auf Landes- und Kreisebene: Keano Neumann besuchte den Gruppenführerlehrgang Teil 2 und Michael Wötzel den Gruppenführerlehrgang Teil 1 an der niedersächsischen Akademie für Brand und Katastrophenschutz in Loy. Niklas Gronemeier besuchte den Sprechfunker- und den Atemschutzgeräteträgerlehrgang und Lukas Rothkopf nahm ebenfalls am Atemschutzgeräteträgerlehrgang an der Feuerwehrtechnischen Zentrale Süd des Landkreises Osnabrück teil.

Ortsrat dankt

Als besonderer Punkt stand die Wahl zum stellvertretenden Gruppenführer für das Tragkraftspritzenfahrzeug der Ortswehr. Nachdem Michael Wötzel für den Posten vorgeschlagen wurde, wählten ihn die Kameraden einstimmig. Ebenfalls neu besetzt wurde das Amt eines Kassenprüfers. Auch hier wurde Michael Wötzel einstimmig gewählt.

Befördert wurden die Feuerwehrmänner Niklas Gronemeier und Lukas Rothkopf. Nach erfolgreicher Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrgängen wurden die beiden von Ortsbrandmeister Rothkopf zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Zum Abschluss richtete Ortsratsmitglied Gerhard Boßsmann Grüße vom Ortsrat aus und bedankt sich für die ehrenamtliche Tätigkeit. Auch Ortsbrandmeister Werner Rothkopf dankte den Mitgliedern der Wehr für die geleisteten Stunden im Ausbildungs- und Einsatzdienst und wünschte den Kameradinnen und Kameraden ein erfolgreiches Jahr 2019. pm