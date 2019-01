Buer Bei einem Einbruch in die Gaststätte „Bremer Tor“ haben Einbrecher den Geldspielautomaten und den Sparkasten geleert.

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen sind die unbekannten Täter in die Gaststätte in Buer eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten.

Im Schankraum entleerten die Diebe dann den Geldspielautomaten sowie einen Sparkasten und flohen durch das geöffnete Fenster.

Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Melle, Tel. 05422/920600.