Melle. „Einfach nur fantastisch“: So lautet das Fazit von Heinrich Kinnius nach dem Besuch der internationalen Grünen Woche in Berlin. Zum ersten Mal war der Kreislandvolkverband Melle dort mit einer zehnköpfigen Delegation vertreten.

Über 1700 Aussteller mit mehr als 100000 Produkten aus Deutschland und der Welt: Zum 84. Mal entführten die Messehallen unter dem Berliner Funkturm in die faszinierende Welt der internationalen Genuss- und Nahrungsmittelproduktion. Mittendrin eine Gruppe von zehn Landwirten aus Melle die zum ersten Mal eine gemeinschaftliche Bahnfahrt zur Messe unternahmen, um sich über aktuelle Themen in der Landwirtschaft mit ihren Traditionen und Innovationen zu informieren.

„Es war wirklich eine tolle Geschichte, die Begeisterung unter den Teilnehmern war riesengroß, und alle sind gewillt, im nächsten Jahr wieder hinzufahren“, resümiert Heinrich Kinnius. Der Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes beschreibt den Besuch als eine insgesamt „runde Sache“, wobei er insbesondere den Niedersachsenabend mit rund 3500 Gästen als Höhepunkt der zweitägigen Exkursion hervorhebt.

Dieser Abend habe sich als gute Plattform zum Austausch zwischen Politik und Landwirtschaft erwiesen: „Ein lockerer Austausch mit kleinem Imbiss und Getränken, alles im Stehen“, berichtet Kinnius. Politprominenz wie Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, ihre niedersächsische Kollegin Barbara Otte-Kinast oder Ministerpräsident Stephan Weil gaben sich ebenso die Ehre wie Staatssekretär Stefan Muhle, der heimische Bundestagsabgeordnete André Berghegger und Bürgermeister Reinhard Scholz.

So harmonisch der Abend verlief, es gab auch jede Menge kritische Worte, betont Kinnius mit Blick auf die weißen Flecken bei der Breitbandversorgung. So machten die Meller Landwirte gegenüber Stefan Muhle deutlich, dass sich der Berufsstand in Zeiten zunehmender Digitalisierung durch die mangelnde Versorgung am schnellen Internet abgehängt fühle: „Dass Stadt und Land so weit auseinanderdriften, ist ein Unding. Aufgrund der vielen Daten brauchen wir die Infrastruktur“, bekräftigt Kinnius. Er nennt als Beispiel die Düngung: Dank hochmoderner Technik sei es möglich, die Aufwandsmengen bei Pflanzenschutzmaßnahmen zentimetergenau so zu steuern, dass die Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgt werden. Gleichzeitig wird durch die geringere Ausbringungsmenge die Umwelt geschont. Als Besuchermagnet habe sich für die Meller Landwirte der Erlebnisbauernhof erwiesen: „Nicht zuletzt, weil dort Landwirte als Agrarscouts dem nicht landwirtschaftlich versierten Publikum zu fachlichen Themen Rede und Antwort stehen“, ergänzt Gabriele Mörixmann.

„Wir machen euch satt“

Als wichtiger Anlaufpunkt erwies sich der Stand des Deutschen Bauernverbands, an dem die einzelnen Landesbauernverbände vertreten sind: „Hier wurde über viele Themen gefachsimpelt“, äußert sich Heinrich Kinnius.

So wurde über die Kampagne „Wir machen euch satt“ ebenso debattiert wie über das Thema Tierwohl, neue Techniken und über den zunehmenden bürokratischen Aufwand in der Landwirtschaft.

Dass sich die Meller Landwirte mit einem eigenen Stand auf der Grünen Woche präsentieren, kommt angesichts der hohen Kosten im fünfstelligen Bereich nicht infrage: „Es wird aber über die Gründung einer Messegesellschaft nachgedacht, die über den Landesbauernverband Hannover gesteuert wird“, wirft Heinrich Kinnius einen Blick in die Zukunft. Denkbar ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Kreislandvolkverband Melle personell daran beteiligt, wobei versucht werden soll, finanzielle Mittel über Sponsoring zu generieren.