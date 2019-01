Melle. Wenn im Dorf die Parkplätze an einem Samstagabend knapp werden und ein Tourbus vor dem Kirchenportal der Martinikirche aufgefahren ist, dann wird ein musikalischer Leckerbissen erwartet.

Von weit her kamen die Fans nach Buer, um das Konzert Simon & Garfunkel Tribute zu erleben. Fast drei Stunden lang wurde im Kirchenschiff andächtig gelauscht, mitgesungen und frenetisch gefeiert.

Thomas Wacker und Thorsten Gary sind Graceland – gewissermaßen. Die beiden Musiker vereinen die Stimmen des schon legendären US-amerikanischen Folk-Rock-Duos Simon&Garfunkel. Seit Jahren sind die Tributemusiker in Deutschland mehr als erfolgreich unterwegs. Die alten Titel, die die heutige Generation 50+ rückwärts mitpfeifen kann, bewegen und berühren immer noch oder aufs Neue.

550 begeisterte Fans

Zum dritten Mal verwandelten Tommy Wacker mit dem Part Paul Simons und Thorsten Gary alias Art Garfunkel die Bueraner Martinikirche in einen musikalischen Feiersaal. Und passend dazu eröffneten sie ihr Konzert mit dem Titel „Old friends“ von 1968. Einen ersten Eindruck der Begeisterung zeigten die etwa 550 Fans mit ihrem rhythmischen Klatschen zu „Slip slidin´ away“, geschürt von dem temperamentvollen Cellisten Vasily Bystroff, der gemeinsam mit Andrea Barla und Hiroko Tamaki, Violinen und Bratschist Vadim Razumnyy das Streichquartett komplettierte, das den „meets classic“-Charakter des Konzerts ausmachte. Bassgitarre und Schlagzeug gaben den Folk-Rock-Charakter.

Handylampenlicht

Mit „Bright eyes“ samt Handytaschenlampenlicht wurde es ebenso stimmungsvoll im riesigen Kirchenschiff wie kurze Zeit später zu „The Boxer“ und seinem Refrain „lie la lie“ lautstark und mehrhundertchörig.

Was manch Zuhörer sich in der Pause mehr wünschte, waren Infos zu den Songs von Simon und Garfunkel. Einige Anekdoten erzählten Tommy und Thorsten wohl, mitunter kalauerten sie aber eher fröhlich vor sich hin. Der Atmosphäre tat das aber keinen Abbruch.

Here comes the sun

Nach der Pause hatten die Musiker das Programm mit Anlauf zu Höhepunkten angelegt, etwa mit ihrem bekanntesten Werk „Al condor pasa“ von 1970. Sechs Jahre später waren Paul Simon und George Harrison mit dem Beatles-Song „Here comes the sun“ sogar gemeinsam unterwegs, auch das fehlte im Programm nicht. Nach „Sound of silence“ ging es dann an Schmackos für die Fans. Auf „Cäcilia“ und „Mrs Robinson“ hatten alle gewartet und nachdem sich die Musiker mit dem Boxer-Refrain einzeln von der Bühne verabschiedet hatten, mussten sie sich noch einmal formieren: ganz klar – „Bridge over troubled water“ ist ein Muss für solch ein Tributekonzert. Die Fans feierten die Simon-and-Garfunkel-Songs im Gedenken an die alten Zeiten. Thommy Wacker, dessen ausgezeichnete Gitarrensoli besonders erwähnt werden müssen, und Thorsten Gary gaben alles, um den Abend zum Riesenerfolg zu machen. Ja, und sie werden wiederkommen. Der Kartenvorverkauf für den 1. Februar 2020 in der Bueraner Martinikirche ist noch am Konzertabend angelaufen.