Melle. In beschwingte Partylaune versetzte die Band „Faro“ ihre 150 Fans, die am Samstagabend ins Wellingholzhausener „Fachwerk 1775“ gekommen waren.

Ob Pink Floyd, Toto, Jamie Cullum, Billy Joel, America oder Eagles – die fünf Musiker aus Wellingholzhausen und Riemsloh trafen offenbar den Geschmack ihres Publikums. Vor allem Songs wie „Ride like the Wind“ (Christopher Cross) oder „Gimme all Your Lovin“ (ZZ Top) heizten die Stimmung in der Wellinger Kulturstätte an.

Martin Hobelmann (Gesang und Gitarre), Martin Bitter (Gitarre und Gesang), Marc Hehemann (Keyboard und Gesang), Stefan Trippe (Schlagzeug) und Henner Pelke (Bass und Gesang) brachten großenteils eigene Interpretationen beliebter Rockklassiker auf die Bühne. Das Spektrum der oft mehrstimmig dargebotenen Songs reichte dabei von den 70-er Jahren bis heute. Viele der Arrangements waren anspruchsvoll und trotzdem eingängig.

Wunderbarer Auftrittsort

„Wir sind keine Top-40-Band, wir spielen nur das, was uns selbst gut gefällt“, erklärte Martin Hobelmann. „Das Fachwerk 1775 ist wirklich ein wunderbarer Auftrittsort für so eine Party“, freute sich Drummer Stefan Trippe über den unerwartet großen Zuspruch des Publikums. Zum Erfolg des alljährlichen Januar-Konzertes leiste auch das eingespielte Fachwerk-Theken-Team einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.

Die meisten Gäste gehörten zur 40plus Generation, aber auch einige gut gelaunte Gruppen mit Teens und Twens machten bei der bunt gemischten Party mit, die bis in die Nacht andauerte.

Vor sieben Jahren hatten die fünf Musiker als Band „Faro“ ihren ersten gemeinsamen Auftritt, damals noch im Wellingholzhausener Schützenhaus. Sie kennen sich aber schon teilweise aus ihrer Schulzeit und haben in verschiedenen Bands mal mit dem einen, mal mit dem anderen in wechselnden Konstellationen zusammengespielt.