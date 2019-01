Melle. Die KFD Wellingholzhausen verkaufte am Sonntag vor und nach dem Gottesdienst 250 Primeln. In insgesamt elf Kirchengemeinden im Meller Stadgebiet wurden 2350 blühende Frühlingsboten verkauft.

Der Erlös der Aktion am Weltlepratag, zum Todestag Mahatma Gandhis, ist für die „Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe“ (DAHW) bestimmt.

„Trotz aller Erfolge in den vergangenen Jahren sollten wir uns nicht der Illusion hingeben, dass die Lepraarbeit beendet ist“, weist Anita Brune, die KFD-Vorsitzende der Bartholomäusgemeinde, auf den immer noch nicht unterbrochenen Infektionskreislauf hin. Im vergangenen Jahr habe es noch 215000 neue Patienten gegeben. Das medizinische und soziale Hilfswerk DAHW behandele in der Problemregion Howrah in Indien neben Lepra auch andere Krankheiten, vor allem Tuberkulose und zunehmend Aids.

Seit elf Jahren unterstützen Christel Strakeljahn, Margret Böhne, Anita Brune und Andrea Brinker von der Wellingholzhausener KFD die Primelaktion „Blumen der Hoffnung“, die regional von Dirk Raufhake aus Hilter organisiert wird. „Bei früher zwei Gottesdiensten haben wir immer 400 Primeln für je einen Euro verkauft, in diesem Jahr sind es nur noch 250 bei einem Gottesdienst“, berichtet Anita Brune.

Für die Ehefrau

Aber so manche Gottesdienstbesucher würden etwas mehr als einen Euro zahlen oder einfach nur eine Spende für die gute Sache leisten, ergänzt Christel Strakeljahn. „Einige Männer nehmen die Blumen gerne für ihre Ehefrauen“, stellt Anita Brune fest. Die in rot, gelb, lila, blau und weiß leuchtenden Primeln stammen aus eine Wellendorfer Gärtnerei und haben eine ausgezeichnete Qualität.

Ähnlich wie in Wellingholhausen waren auch die Katholischen Frauengemeinschaften in Gesmold, Melle, Riemsloh, Sondermühlen und Buer zum Weltlepratag aktiv. Außerdem verkauften der Kindergarten St. Raphael Altenmelle, die katholische Kirchengemeinde St. Annen sowie die evangelischen Gemeinden St. Petri Melle, St. Lukas Bennien und die Christophorusgemeinde Neuenkirchen die „Blumen der Hoffnung“ für die Lepra- und Tuberkulosehilfe.