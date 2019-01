Melle Neue Aufmachung, neue Inhalte, neue Papierqualität: Die Stadt hat jetzt die Naturführerbroschüre 2019 herausgebracht.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurde die Zahl der Naturführungen um sechs auf 50 erweitert. Damit trägt das Umweltbüro der großen Nachfrage an diesem Tourformat Rechnung.

Das Interesse an diesem Format ist ungebrochen: Seit ihrer Premiere im Jahre 2007 nahmen rund 7900 Menschen an den „Meller Naturführungen“ teil. Ein großes Echo, das zeigt, wie groß das Interesse an Natur und Umwelt ist. Allein im vergangenen Jahr nutzten 561 Menschen das Angebot, für das 18 ausgebildete Naturführer zur Verfügung stehen.

Erstmals auf Umweltpapier

Um die Touren noch stärker in den Blick der Bürger zu rücken, hat die Stadt die Informationsbroschüre neu strukturiert. So bietet das erstmalig auf Umweltpapier gedruckte Heft, dessen Umfang von 40 auf 76 Seiten ausgeweitet wurde, die komplette Auflistung der einzelnen Termine. Jeder Führung ist eine Seite gewidmet – mit einem aussagekräftigen Foto, einer Kurzbeschreibung der Tour sowie Angaben zum Führungstermin und zum Treffpunkt. Darüber hinaus werden die Naturführer in Wort und Bild präsentiert. Es sind Heike Drosselmeier, Stefan Fockenberg, Helmuth Fuchs, Claudia Große-Johannböcke, Stefan Grüttner, Karin Hilbrenner, Franz Hülsmann, Klaus Jurgelucks, Rainer Kassuba, Manfred Kloweit-Herrmann, Ulrike Leimbrock, Fritz Mithöfer, Christa Möller, Irmgard Rösner, Monika Schengber, Astrid Schmidtendorf, Sigrid Schweer und Dagmar Stachorra. Auch die Naturführer kommen mit kurzen Statements zu ihren Themenschwerpunkten zu Wort.

Vielfältiges Angebot

Was die Teilnehmer besonders fasziniert, ist zum einen die Vielfalt des Angebots, zum anderen aber auch die vielseitige Landschaft, mit der Melle punktet: „Wir sprechen damit Menschen mit den unterschiedlichsten Interessenslagen an“, verdeutlicht Stadtsprecher Jürgen Krämer, der für Konzept und Redaktion verantwortlich zeichnet. Erfreulich sei, dass die Naturführungen auch von zahlreichen auswärtigen Naturliebhabern gebucht werden: „Auch das spricht für die Qualität der Veranstaltungen.“ Krämers Dank gilt Anke Kuddes vom Umweltbüro für die redaktionelle Bearbeitung sowie Korrektor Jochen Kemming für die engagierte Mitarbeit.

Waldbaden ohne Badewanne?

Anke Kuddes weist darauf hin: „Dass wir im neuen Jahr auch mit neuen Angeboten antreten“. So wird das bewährte Angebot durch neue Führungen ergänzt, darunter „Eine Reise für die Sinne: Entspannung und Wahrnehmung an der Hünenburg, „Natürliches Deo aus Wald und Wiese“ und „Waldbaden ohne Badewanne?“.

„Schon jetzt sind wir gespannt darauf, welche Tour in der neuen Saison die stärkte Teilnehmerzahl erreichen wird“, sagt Anke Kuddes. Im Vorjahr war es die Naturführung „Frühlingserwachen“ mit 33 Teilnehmern.

Der Leiter des Umweltbüros, Thilo Richter, dankte den Naturführen für ihren Einsatz: „Ich freue mich, dass hier in Melle 18 Ehrenamtliche in diesem Jahr 50 Führungen anbieten, die den interessierten Teilnehmern die Schönheit und die Vielfalt unserer gemeinsamen Natur nahe bringen. Denn nur was man kennt, kann man auch schützen.“

Die Broschüre ist in einer Auflage von 3000 Exemplaren erschienen. Sie ist im Stadthaus am Schürenkamp und im Rathaus sowie in den Bürgerbüros in den einzelnen Stadtteilen erhältlich.

Naturführungen können grundsätzlich ohne Anmeldung besucht werden. Gruppen müssen sich im Umweltbüro anmelden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene vier Euro. Kinder zahlen die Hälfte. Die Kosten für eine privat gebuchte Gruppentour mit einem Naturführer belaufen sich auf 60 Euro.

Weitere Infos Anke Kuddes vom Umweltbüro unter 05422/965-373; E-Mail: a.kuddes@stadt-melle.de.