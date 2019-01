Man fragt sich, warum die Stadt Melle das will

Melle/Oldendorf. Wer das Gebäude des Kindergartens in Oldendorf kennt, wird zustimmen, dass es denkbar ungeeignet ist. Die Stadt favorisiert aber die Lösung „Sanierung/Erweiterung“. Unser Kommentator ragt sich, warum.

Als Hauptvorteil wird angeführt, dass die Maßnahme sofort umgesetzt werden könnte. Kein sehr starkes Argument. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre allen direkt Betroffenen ein funktionsgerechter Neubau mit Verzögerung lieber.

Und zwar idealerweise auf dem Gelände mitten im Dorf, für das der Ortsrat bereits seine Fühler ausgestreckt hat und nicht bei laufendem Betrieb wenige Meter weiter auf dem eigenen Gelände.

Die Stadtverwaltung versucht derweil, die Entscheider der Politik auch subtil in die gewünschte Richtung zu führen, indem sie vermeintlich „aufwendige Grundstückverhandlungen“ anführt. Dazu will nur so gar nicht passen, dass der Besitzer von Verkauf über Pacht/Erbpacht bis Vermietung eines Fertigbaus alle Optionen ermöglichen würde. Das klingt im Gegenteil sehr entgegenkommend.