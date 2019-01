Melle. Kriminalistischer Spürsinn ist beim Publikum gefragt, wenn die Bühne Harmonie Wellingholzhausen das Stück „Köberle und die Tote im See“, ein Mitratekrimi von Peter Schwarz, im Haus des Gastes auf die Bühne bringt.

Das Ensemble der Harmonie nimmt es dieses Mal mit einer ausgewachsenen Mordermittlung auf. Im Mittelpunkt stehen „Chefermittler“ Karl Köberle und Hermann Schwertle, deren Ausflug an den Bodensee plötzlich eine ganz neue Wendung nimmt. Normalerweise sind die Dorfpolizisten mit kleinen Delikten wie Fahrraddiebstählen, beschäftigt, doch jetzt haben sie es mit einem vermeintlichen Mordfall zu tun. Ihre kriminalistische Pflicht ruft sie auch gleich auf den Plan, denn es ist ja schließlich Ehrensache, zu helfen, wo es geht, und so gehen sie mit viel Elan an diese Aufgabe.

Tiefgründige Ermittlungen

Der Landsitz der Freifrau von Blöneskov bietet für die tiefgründigen Ermittlungen die passende Kulisse. Zudem gehört sie mitsamt ihren Gästen zum Kreis der Verdächtigen, die ihre Motive haben, dass nicht gerade beliebte Opfer um die Ecke zu bringen. Die Kommissare müssen sich etwas einfallen lassen, um den Mörder zu überführen. Das alles bleibt nicht ohne Nebenwirkungen.

Vorverkauf hat begonnen

Wer sind schon Sherlock Holmes, Miss Marple oder Inspector Barnaby gegen die Kommissare Köberle und Schwertle?

Davon können sich die Zuschauer im Haus des Gastes in Welling am Freitag, 15. Februar, Samstag, 16. Februar, Sonntag, 17. Februar, Freitag, 22. Februar und am Samstag, 23. Februar, überzeugen. Die Abendvorstellungen beginnen um 19.30 Uhr, die Nachmittagsvorstellung um 15.30 Uhr (ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen). Einlass jeweils ab eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn, reservierte Karten müssen bis 30 Minuten vor Beginn abgeholt werden.

Der telefonische Kartenvorverkauf hat begonnen. Sie sind erhältlich von montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr unter 0160/1003154 für die Aufführungen am 15., 16. und 17. Februar sowie unter 0160/ 2670501 für die Vorstellungen am 22. und 23. Februar. pm/awe

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf neun Euro, Restkarten sind an der Abendkasse für zehn Euro erhältlich, Kinder unter 14 Jahren zahlen vier Euro.