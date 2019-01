Melle Fraktionsübergreifend wollen die meisten Mitglieder des Ortsrates Oldendorf einen Kiga-Neubau statt Anbau und Sanierung, was die Stadt favorisiert. Das DRK als Träger ist ebenfalls pro Neubau. Kommende Woche sollen die Weichen gestellt werden.

Dazu tagen am Donnerstag die Ausschüsse für „Bildung und Sport“ sowie „Gebäudemanagement“ gemeinsam (18 Uhr, Forum). Außer dem Oldendorfer Kiga stehen dann auch Erweiterungen der Kita Sonnenblume in Welllingholzhausen (nebst Sanierung) sowie der Grundschule Bruchmühlen zur Debatte.

Die 44 Oldendorfer Kindergarten-Kinder sind seit August 2017 in Containern untergebracht, damit die Räumlichkeiten umgestaltet werden können, denn das Gebäude wurde nicht als Kita gebaut. Hohe Decken, die Dachdämmung, Treppenstufen, eine zu steile Treppe und Platzmangel nennt Leiterin Carina Lammersdorf als Hauptgründe für den Sanierungsbedarf. Derzeit ist nur die Krippengruppe (13 Kinder) noch im Haupthaus untergebracht.

Vier Varianten

Die Stadtverwaltung hat vier Varianten erarbeitet.

Ihr Favorit: Anbau und Sanierung für 2,3 Millionen Euro.

Weiterhin möglich:

ein Neubau auf dem Gelände in einem Rutsch für 3,3 Millionen

oder ein Neubau in zwei Bauabschnitten (3,1 Millionen; geringere Kosten für Ausweichcontainer)

Variante vier: Neubau auf einem anderen Grundstück für 2,9 Millionen

DRK-Präsident Frank Finkmann sagte unserer Redaktion, dass ein Neubau „erste Priorität“ habe. Sollte der auf einem anderen Gelände stattfinden, würde sich die Umsetzung entsprechend verzögern, dann müsste das „Containerdorf ertüchtigt“ werden: „Das kann man nicht zwei, drei Jahre so weiterlaufen lassen.“ Auf Nachfrage berichtet Kindergartenleiterin Lammersdorf, dass der Lärm das größte Problem sei, sowohl der drinnen produzierte, als auch jener von außen: „Wenn draußen ein Lkw vorbeifährt, hört man das schon recht deutlich.“ Und fügt dann an: „Lärm macht krank.“

Anzeige Anzeige

So oder so, sagt Finkmann, wolle das Deutsche Rote Kreuz (DRK) „eine gemeinsame Lösung mit der Stadt“ finden. Und zwar die beste Lösung für die Kinder und das „supertolle Team“, aus dem er möglichst niemanden wegen zu langer Bauzeit verlieren möchte.

Ortsrat möchte das eigene Konzept umsetzen

Der Ortsrat wiederum hat sich in einer interfraktionellen Sitzung mehrheitlich darauf geeinigt, „die vom Gebäudemanagement der Stadt erarbeiteten Sanierungs- und Anbauvarianten abzulehnen und favorisiert weiterhin das in Eigenregie initiierte Konzept“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dem stimmen SPD, UWG und Grüne zu, für die CDU jedoch nur Ulrike Holtkamp-Nordheider und Anja Lange-Huber. Lars Albertmelcher, Osman Balkaya, und Ingo Weinert tragen den Entschluss nicht mit. Franz Trimpe (FDP) ebenfalls nicht.

Auch ein Bäcker ist eingeplant

Die Gruppe pro Neubau weist darauf hin, dass sie bereits Ende 2017 einen Architekten-Entwurf für einen Neubau auf einem Gelände mitten im Ort vorlegen konnte. Dieser sehe neben dem Kindergarten eine mögliche Tagespflege, betreutes Wohnen sowie Miet- und/oder Eigentumswohnungen vor. Auch ein Bäcker, für den sich schon ein Interessent gefunden habe, war eingeplant. Der Eigentümer sei offen für Verkauf, Verpachtung, Erbpacht oder gar Vermietung des Grundstücks oder eines fertigen Neubaus.

„Anbau nicht möglich“

Für einen Neubau spreche zudem, dass ursprünglich „das Gebäudemanagement festgestellt habe, dass ein Anbau bautechnisch nicht möglich“ sei. Zudem habe es einen Wassereinbruch gegeben, bei dem weitere bauliche Mängel des Gebäudes zum Vorschein gekommen seien, hält die Presseerklärung fest.

Als weitere Argumente für Umzug und Neubau führen die Stadtteilparlamentarier die „äußerst ungünstige verkehrliche Situation“ am derzeitigen Standort, die „Belastung der Kinder, Eltern und Mitarbeiter während einer Sanierungs- und Anbauphase“, und „sehr wahrscheinlich unterschätzte Baukosten“ an.

Lesen Sie auch: Es geht nicht voran: Kritik an Situation um DRK-Kindergarten