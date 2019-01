Melle Die CDU-Stadratsfraktion setzt sich für eine Erhöhung der Zuschussbeträge der „Richtlinie zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen durch die Stadt Melle“ ein.

Den Antrag wollen die Christdemokraten im nächsten Sozialausschuss einbringen, der am 6. Februar tagt.

So sollen die Beträge bei den Freizeitmaßnahmen von zwei auf 2,50 Euro pro Teilnehmer je Tag und die Zuschüsse für Gruppenleiter von drei auf 3,50 Euro por Tag angehoben werden. Der Antrag geht auf einen Hinweis der Jungen Union zurück.

Geld im Haushalt

„Mit der „Richtlinie zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen durch die Stadt Melle“ unterstützt die Stadt Melle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Melle.

Die Zuschüsse nach dieser Richtlinie sollen ehrenamtliches Engagement stärken und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenständigen und verantwortlichen Persönlichkeiten unterstützen.

Unsere Stadt Melle lebt vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Dieses Engagement ist gerade in Jugendgruppen und- verbänden unerlässlich, um die positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Melle zu begleiten und zu unterstützen“. So heißt es in der Begründung des Antrags.

Die Zuschussbeiträge zur Förderung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen für Teilnehmer von 2,50 Euro je Tag auf drei Euro je Tag und für Gruppenleiter von drei auf vier Euro je Tag erhöht werden. Ferner soll der Zuschussbetrag zur Förderung von Geräten und Materialien weiterhin 50 Prozent der entstandenen und nachgewiesenen Kosten betragen, wobei der Höchstbetrag jeder Jugendgruppe nach Ansicht der CDU von 500 Euro auf 750 Euro angehoben werden soll. Die zusätzlichen Haushaltsmittel Jahr möge die Stadt bereitstellen, erläutert CDU-Sprecherin Herla Wendelin-Feindt.

„Mit diesem Antrag soll dem ehrenamtlichen Engagement der Bürger Rechnung getragen werden. Außerdem wird mit der Erhöhung der Zuschussbeiträge die Jugendarbeit vor Ort direkt unterstützt und die Wichtigkeit und Wertschätzung deutlich zum Ausdruck gebracht“, lautet es unter anderem in der Begründung des Antrages. Da die bisher zur Verfügung gestellten Mittel in den Vorjahren nicht komplett abgerufen wurden, ist die Finanzierung im Rahmen des Haushaltsansatzes für die Jahre 2019 und 2020 möglich.