Wellingholzhausen Mit mehr als 200 Einzel- und 148 Doppelmeldungen war die Meller Tischtennis-Stadtmeisterschaft wieder ein voller Erfolg. Neben spannenden Spielen gab es auch neben dem Tisch reichlich Spaß in der Wellingholzhauser Beutling-Halle.

Während viele Erwachsene in erster Linie neben dem aktiven Part Gefallen am gemeinsamen Beisammensitzen fanden, bekamen die Kinder und Jugendlichen kaum genug vom Spielen. So kam es neben den offiziellen Wettkämpfen zu Duellen beim Mini-Tischtennis. Oder es wurde fleißig am normal großen Tisch weiter trainiert.

Dieser Fleiß zahlte sich aus. Schon bei den Jüngsten in der Sporthalle, den Schülern C, sahen die Zuschauer hochklassigen Sport. Die Bueraner Talente Lasse Sahner und Eren Ilter machten den Sieg in einem spannenden Finale unter sich aus – mit dem besseren Ende für Lasse. Dritte wurden Jannis Hilker aus Gesmold und Keanu Schnittker aus Oldendorf.

Auch bei den B- und A-Schülern dominierten die Talente des SuS Buer. Bei den B-Schülern siegte Marvin Pabst vor Marcel Rietze (beideBuer), und bei den Schülern A hatte Marvin Pabst im Finale das Nachsehen gegen seinen Vereinskollegen Benjamin Linke.

Einer der erfolgreichsten Jugendlichen in diesem Jahr war das Wellingholzhauser Talent Filip Kalinowski. Bei den B-Schülern spielberechtigt, startete er im Feld der männlichen Jugend und bei den Herren D. In beiden Konkurrenzen ließ er sich von seinen älteren und erfahreneren Gegnern nichts vormachen und entschied beide Felder für sich. Hervorzuheben ist das Finale bei den Herren D: Am Sonntagabend zeigte Filip nach einem langen Tag sein bestes Tischtennis und kämpfte Fabian Komor aus Eicken in einem knappen und hochklassigen Spiel nieder. Dieser Sieg war nicht nur für die Zuschauer in Wellingholzhausen ein Highlight, sondern auch für Filip ein toller Erfolg.

Am Freitagabend wurde die Mixed-Konkurrenz ausgespielt. Nach spannenden Matches kam es zu fortgeschrittener Uhrzeit zum Finale zwischen der Oldendorfer Kombination Christoph Chrzanowski und Maren Henke und der Buer-Oldendorf-Kombi Michael Saffran und Jana Knappmeier. Nach sehenswerten Ballwechseln machte wieder einmal das seit Jahren eingespielte Mixed Chrzanowski/Henke das Rennen.

Ebenfalls am Freitagabend traten die Ältesten, die Senioren 60, an. Dieter Imbrock und Heinz Pöhler spielten groß auf und erreichten schließlich das Finale. Die Oldendorfer, die seit Jahren gemeinsam trainieren und zusammen zu Turnieren in aller Welt gereist sind, schenkten sich nichts. In einem packenden Kampf um den Titel setzte sich schließlich Imbrock verdient durch.

Anzeige Anzeige

Die Meller Vereine zeigten sich insgesamt gut gewappnet für die Rückrunde. nhen