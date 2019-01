Melle Bei der HSG Grönegau-Melle ist das Sammelfieber ausgebrochen. Seit einigen Tagen gibt es ein Sammelalbum mit Klebebildchen von allen Spielern und Teams der Handballspielgemeinschaft.

Die Resonanz auf die Aktion sei überwältigend, sagen Arend Meyer zur Heide und Dirk Bößmann, Leiter des Projekts, gemeinsam mit Björn Tiedtke, die selbst fleißige Sammler sind. „Diesen Enthusiasmus haben wir so nicht erwartet. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird noch einmal verstärkt. Jetzt beschäftigen sich Kinder und Jugendliche auch mit Teams, mit denen sie sonst nichts zu tun haben. Man hat auf einmal alle Namen und dazu die Gesichter präsent“, berichtet HSG-Vorsitzender Meyer zur Heide. Er werde nun selbst von Knirpsen angesprochen und zum Tausch von doppelten Stickern animiert.

Aktion bis zum 23. März

Im Album gibt es 388 Klebebilder – darunter alle 15 Junioren- und vier Seniorenteams der HSG Grönegau-Melle, der Vorstand und der Förderverein Tigerjugend jeweils mit Gruppen- und Einzelmotiven. Und es gibt ein besonderes Glitzerbild mit dem Vereinslogo.

Die Aktion „Stickerstars“ läuft noch bis zum 23. März. Seit dem Start der Verkaufsphase sind bereits 300 Hefte, 9000 Tüten und somit insgesamt 45000 Klebebildchen verkauft worden, erzählt Dirk Bößmann. Die Tüten gibt es in den Combi-Märkten in Neuenkirchen, Riemsloh und Melle-Mitte. Das Sammelheft kostet 2 Euro, jede Tüte mit jeweils fünf Bildern der HSG-Handballer 80 Cent. Zwischenzeitlich waren in den drei Märkten alle Stickertüten vergriffen.

Allein beim Verkaufsstart am 12. Januar seien in Neuenkirchen 22500 Bildchen verkauft worden. „Der Laden war gerammelt voll, ich bin mit meinem Auto fast nicht auf den Parkplatz gekommen“, freut sich Bößmann. Neben Vereinsmitgliedern seien auch Eltern und teils Großeltern im Sammelwahn, berichtet der Mitorganisator, dessen Heft bereits sehr gut gefüllt ist. Vor den HSG-Trainingseinheiten wird nun fleißig getauscht, viele Teams treffen sich früher, um genug Zeit für ihre Bildchen zu haben. Auch bei Vereinssitzungen und WM-Rudelgucken sind die Stickerjäger aller Generationen im Einsatz. Für Anfang Februar ist eine Tauschbörse geplant.

Die Sammelaktion wurde angestoßen von Rolf Dieckhöner, Leiter des Combi-Markts in Neuenkirchen und HSG-Engagierter. Im Sommer 2018 präsentierte er Bößmann die Idee für ein Vereinsalbum der Stickerstars. Die gleichnamige Firma setzt seit einigen Jahren mit örtlichen Supermärkten bundesweit lokale Stars ins Bild. Die HSG sagte begeistert zu. Der Jahresbeginn 2019 wurde als Aktionszeitraum ausgeguckt – passend zur Handball-WM und zum 25. Geburtstag der HSG, die am 29. April 1994 aus dem Zusammenschluss von SCM-Vorgänger Tura Melle, TV Neuenkirchen und dem inzwischen aufgelösten SC Fortuna Wellingholzhausen entstand.

Ende November kamen die Fotografen vom Atelier am Markt an drei Tagen zum HSG-Training: Eine Hälfte der Halle wurde dann abgetrennt und in ein Fotostudio verwandelt, während die übrigen Handballer auf der anderen Seite ihrem Sport nachgingen. Anschließend schlugen sich Meyer zur Heide und Bößmann viele Nächte um die Ohren, um die Fotos den Spielern zuzuordnen, die Bilder auf der Plattform des Herausgebers hochzuladen und danach in mehreren Korrekturschleifen Texte und Namen zu prüfen. Bei der HSG gibt es angesichts des Resultats nur eine Meinung: Es hat sich gelohnt!