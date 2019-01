Melle Der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, an dessen Ende die Gründung des Kaiserreichs der Hohenzollern stand, ist ein ganz wichtiges Ereignis von europäischer Bedeutung. Auch im Grönegau spiegelte sich dies wider.

Es fällt uns heute schwer, die Haltung der damaligen Menschen zu verstehen. Als im Juli 1870 ein Krieg mit Frankreich in der Luft lag, sorgte dies nicht für Ängste, sondern für freudige Erwartung. Die Meller waren zwar erst 1866 zwangsweise Preußen geworden. Das änderte aber nichts. Die französische Kriegserklärung an Preußen am 19. Juli wurde als unprovozierter Angriff gegen alle Deutschen aufgefasst. Napoleon III. hatte sich gegen Bismarck verzockt.

Beste Stimmung

In Melle herrschte wie überall beste Stimmung. „Mit Gott, für König und Vaterland! und nun drauf los!“ textete das Kreisblatt. Im Zuge der Mobilmachung meldeten sich auch viele Freiwillige zu den Waffen. Ein Großteil der Meller Soldaten diente im 1. Hannoverschen Landwehr-Regiment Nr. 74, welches in Friedenszeiten in Osnabrück lag. Hervorgehoben wurde besonders das Beispiel des Gutsbesitzers Ledebur aus Wetter, der gleich seine drei Söhne anmeldete. Die Armee kaufte viele Pferde bei den hiesigen Bauern, und vor dem Hintergrund der zahlreichen zu erwartenden Verwundeten wurde auch ein Lazarett an der Drantumer Allee eingerichtet. Groß war hierfür die Spendenbereitschaft. Die Geldspender wurden samt Beträgen in der Zeitung veröffentlich, womit natürlich auch ein erheblicher Druck auf die übrigen Meller ausgeübt wurde. Frauen stellten Verbandsmaterial her.

Soldaten, Material und Pferde verließen mit Fähnchen geschmückt den Grönegau in Richtung Bahnhof. Schon Anfang August konnte das Kreisblatt die ersten Siegesnachrichten vermelden. Die Franzosen verloren jede wichtige Schlacht. Orte wie Spichern, Wörth, Gravelotte oder Metz kannte bald jedes Kind. Getrübt wurde der Siegestaumel lediglich durch die bald im Rathaus ausliegenden Verlustlisten. Man mag sich die Erleichterung vorstellen, wenn der eigene Angehörige nicht unter den Gefallenen, Vermissten oder Verwundeten zu finden war. Allerdings hatte auch der Grönegau am Ende des Krieges mehrere Tote zu beklagen. Auch die zahlreichen Verwundeten im Meller Lazarett zeigten den Mellern die andere Seite der Siegesmeldungen. Bei der Beisetzung des Gefreiten Götze aus Dessau auf dem Meller Friedhof war die Meller Bevölkerung auf den Beinen. Für dessen Witwe wurde gesammelt.

Schlacht bei Sedan

Spätestens nach der berühmten Schlacht bei Sedan am 1. und 2. September, bei der Napoleon III. in Gefangenschaft geriet, war aber klar, dass der Krieg gewonnen war. Man erwartete letztlich die Einnahme von Paris. Auch wenn das offizielle Kriegsende noch bis zum 10. Mai 1871 dauern sollte, begannen schon die Feierlichkeiten. Freudenschüsse, Glockengeläut, bengalische Feuer und natürlich jede Menge schwarz-weiß-rote Fahnen waren allgegenwärtig. Anfang 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet, aus dem preußischen König Wilhelm wurde der deutsche Kaiser Wilhelm I., und Frankreich akzeptierte die Friedensbedingungen. Die erste Nachricht vom Frieden ging bei der Bahnhofsverwaltung ein: Flagge aufziehen! Friede da!, hieß es in dem lapidaren Telegramm.

In den Dörfern des Grönegaus gab es Friedensfeste mit Dankgottesdiensten, Illuminationen, Ehrenbögen, Flaggenschmuck, Musik und Festumzügen. Selbstverständlich durfte auch Essen und Trinken nicht fehlen. Den heimkehrenden Soldaten wurde später ein triumphaler Empfang bereitet. Einige Denkmäler wie auf dem Meller Friedhof, in Neuenkirchen oder am Straßburger Platz in Osnabrück erinnern auch heute noch an die Meller Soldaten von 1870/71.