Melle. Am Kampingring im Ortskern von Buer bei Melle ist es am Donnerstagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

„Als ich heute Morgen mein Auto parken wollte, stand die Straße unter Wasser“, berichtete eine Mitarbeiterin der Löwen-Apotheke.

Nach Mitteilung des Ordnungsamtes entstand der Schaden in Höhe der Löwen-Apotheke. Das Wasserwerk setzte alles daran, um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Es hat unverzüglich ein Fachunternehmen aus Bad Oeynhausen mit den Reparaturarbeiten beauftragt, und ab dem Mittag waren Arbeiter einer Fachfirma damit beschäftigt, den Schaden zu beheben. Sie öffneten zunächst unter Einsatz eines Baggers die Straße. Nachdem sie das Leck lokalisiert hatten, nahmen sie unverzüglich die Reparaturarbeiten an der gebrochenen Trinkwasserleitung vor, die sich bis zum frühen Abend hinzogen. Die entstandene Baugrube wurde danach mit Erdreich verfüllt und mit einer Schotterdecke versehen. Die notwendigen Asphaltierungsarbeiten konnten angesichts der Kälte mit Temperaturen von minus fünf Grad Celsius noch nicht erfolgen. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die nach dem Wasserrohrbruch eingerichtete Vollsperrung konnte gegen 17.30 Uhr aufgehoben werden, so dass der Verkehr wieder reibungslos rollt.

Von dem Rohrbruch waren fünf Haushalte betroffen.

Am Dienstag hatte es an der Eickener Straße ebenfalls einen Rohrbruch gegeben.