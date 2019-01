Musikalische Stürme präsentiert die Neue Hofkapelle Osnabrück. Foto: Sven Juergensen

pm/nw Lemförde. Auf Einladung von Kulturbunt findet ein Konzert des Kammerorchesters „Neue Hofkapelle Osnabrück“ in Lemförde statt. Dabei geht es am Samstag, 2. Februar, ab 20 Uhr im Amtshof an der Hauptstraße 80 recht stürmisch zu.