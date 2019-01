Bünde Am Samstag, 2. Februar, spielen „Vocaldente“ ab 20 Uhr im Universum Bünde ihr Programm „Keep on Rollin“. Die Sänger überzeugen durch Witz und Charme genauso wie durch unverfälschten Klang mit Energie und ohne viel technischen Schnickschnack.

Andere legen die Beine hoch, fahren rechts ran und legen sich in den Liegestuhl. „Vocaldente“ treten aufs Gas, bleiben auf der Überholspur und legen sich ins Zeug. Seit zwölf Jahren bleiben sie ihrer Linie treu.

Die Formation ist bekannt als Deutschlands erfolgreichster A-cappella-Export. Bass Tobias Pasternack, Bariton Alexander Nolte, die Tenöre Jakob Buch und Tobias Kiel sowie Countertenor Benjamin Boresch rollen mit ihrem imaginären Tourbus durch die Welt.

Von verschiedensten Orten bringen sie Lieder mit, von unterschiedlichsten Touren erzählen sie Geschichten: aus Moskau, von den Philippinen, aus Schanghai oder Amerika. Ob Fußballrap, Bollywood oder gefühlvolle Balladen – ihre Reise durch 100 Jahre Popmusik ist noch lange nicht vorbei.

Das Programm schlägt einen Bogen von „Ich war noch niemals in New York“ im Medley mit „New York, New York“, über „Whiskey in the Jar“ bis „Bei mir bist du schön“. „Vocaldente“ bleiben am Ball und rollen weiter. Keep on Rollin’, das Publikum ist eingeladen, mit zu rollen, zu schnipsen und zu summen. pm/nw

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.widuticket.de und telefonisch unter 05223/ 178888.