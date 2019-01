Wellinger Feuerwehr mit über 1000 Einsatzstunden in 2018 MEC öffnen

Stellvertretend für die Versammlung gratulierten Ortsbrandmeister Wolfgang Kleinken (links) und sein Stellvertreter Hans-Jürgen Hunfeld (rechts) Markus Kleinken (Bildmitte), der mit der „Ehrennadel des LFV Niedersachsen“ in Silber ausgezeichnet wurde. Foto: Marcel Ronning

pm WELLINGHOLZHAUSEN. Ortsbrandmeister Wolfgang Kleinken blickte im Rahmen der Jahreshauptversammlung auf das Jahr 2018 zurück, in dem die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Wellingholzhausen über 3800 Stunden in Ausbildung, Einsatzgeschehen und sonstige Dienstveranstaltungen investierten – dies lag nicht zuletzt an der Steigerung von 30 Einsätzen im Jahr 2017 auf 65 im vergangenen Jahr.