Melle. Seit anderthalb Jahren sind die beiden neuen Meller Schiedsleute Thomas Schmieder und Annicke von Bistram nun tätig und haben von Erfolgsvermittlungen bis zu Dauernörglern, die schon mehrere Schiedsmänner beschäftigt haben, bereits die ganze Bandbreite ihres Ehrenamtes kennengelernt.

Schiedsleute unterscheiden zwischen Tür- und Angelfällen, derer es im vergangenen Jahr 16 gab und regelrechten Schiedsverfahren. Von letzteren fielen 2018 neun an. Tür- und Angelfälle, der Name verrät es, können ohne größeren Aufwand gelöst werden. Ein bis zwei Gespräche, dann ist die Kuh vom Eis, berichtet das Friedenstifter-Duo, das im Juni 2017 ins kalte Wasser geworfen wurde und erst seitdem Seminare zu Zivilrecht, Strafrecht oder Mediation absolviert.

Seitdem sind die kleinen Nickeligkeiten des Alltags ihre Begleiter, wenn auch fremder Leute Alltag. Bedrohung, Verleumdung, üble Nachrede, Hausfriedensbruch, auch kleinere Fälle von Körperverletzung. Als überraschend erwiesen sich dabei vor allem zwei Umstände. Erstens: Erstaunlich wenig Klienten haben zuvor versucht, die Zwistigkeit durch ein Gespräch aus der Welt zu schaffen. „Dann heißt es ganz schnell: Nein, Frau von Bistram, Sie können mir glauben, mit dem kann man nicht reden“, erzählt die Schiedsfrau aus Groß-Aschen. Kann man dann zum Glück meistens doch. Manchmal kommen die Streithammel direkt mit Anwalt zum Schlichtungstermin, das mag konfrontativ wirken, „aber ich empfinde das als angenehm“, sagt Thomas Schmieder (60), „die wirken oft mäßigend.“

Die zweite Überraschung: der Typ Dauer-Beschwerer, wie Schmieder ihn nennt, „so notorisch Destruktive“. In einem Fall sei er nun schon der dritte Schiedsmann, der sich mit derselben Person befasst, „und der wird den nächsten auch noch beschäftigen.“ Es gebe eben solche Menschen, „die immer weiter machen und das selber gar nicht merken. Komischerweise sind das immer die Antragsteller.“ Also jene, die sich im sicheren Glauben wähnen, den Frieden zu suchen. Solche Menschen verfügten typischerweise über Halbwissen, und sprechen dann gerne mal „wie in einer amerikanischen Gerichtsverhandlung“ berichtet Schmieder, der im Hauptberuf Facharzt für Anästhesiologie ist. Diese Klientel wolle in Wahrheit oft gar keine Schlichtung, „die wollen nichts anderes als vor Gericht“.

Manchmal liege „die Verletzung“ schon 20 Jahre zurück, „und ich versuche dann, die Parteien in die Zukunft schauen zu lassen“, umschreibt er seine Methodik. „Das Wichtigste aber ist ein Verständnis der Parteien dafür, dass man sich entgegenkommen muss.“

Das ist offenbar meist gegeben, unter dem Strich blickt das Duo auf 70 Prozent positiv zum Abschluss gebrachter Fälle zurück, was deutlich über Schnitt liege. Schmieder: „Das werden wir nicht halten, üblich sind 50 Prozent.“

Die Hauptsache beim Friedenstiften sei, „erfolgreich seinen Menschenverstand einzusetzen“, meint Annicke von Bistram (34), die in der Lohn- und Finanzbuchhaltung des Familienunternehmens arbeitet. Das Ehrenamt, das zu Job und Familie hinzukommt, schenkt ihr Befriedigung, sagt sie und berichtet von einem Streit zwischen einem Antragsteller und dessen Vermieter, den sie schlichten konnte. Nun hat der Vermieter Ärger mit einem anderen Bewohner und habe sich seinerseits an sie gewandt. Deshalb macht sie das. „Ich werde oft gefragt, warum ich mir das auch noch antue. Ich find‘s einfach sehr positiv“, sagt die Mutter dreier kleiner Kinder, „da kann man dann auch über die hartnäckigen Fälle hinwegsehen.“