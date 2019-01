Die ausgezeichneten TSV-Sportler

Im Bereich Badminton: Nico auf der Masch, Kreismeister (Jungen-Einzel U17), Niclas Klußmann, Kreismeister (Jungen Einzel U11), Lena Telega Stadmeisterin (Mädchen Einzel U11), Sina Fuchtmann, Stadtmeisterin (Einzel U19), Karina Witte, Stadtmeisterin (Damen Einzel);im Bereich Kampfsport „Ju-Jutsu“ wurden die Sportler Linus Huckriede Bezirksmeister (U15), Niklas Tschöpe Bezirksmeister (Herren -94 kg), Steffen Korte Bezirksmeister (Herren + 94 kg), Joshua Jeitner Niedersachsenmeister (Herren – 69 kg), Fabian Vogt Niedersachsenmeister (– 94 kg), Timo Korte Niedersachsenmeister (U21 – 77 kg) und Omar Almasalmeh Niedersachsenmeister (U21 – 85 kg).

Im Bogensport: Luisa Sagenschnier, Bezirksmeisterin WA im Freien und WA in der Halle mit dem Compoundbogen (Schüler C), Jona Bunte (Schüler B) Recurvebogen, Bezirksmeisterschaft WA in der Halle 2.Platz, Ines Wepner, Bezirks- und Landesmeisterin WA im Freien und WA in der Halle, Compoundbogen (Schüler A), Philipp Witte Bezirksmeister WA im Freien und 2. Platz Bezirksmeisterschaft WA in der Halle , Blankbogen (Jugend), Vitali Weit, Bezirksmeister WA in der Halle Blankbogen (Jugend), Laura Wepner, Recurvebogen (Jugend weibl.), Bezirksmeisterin WA im Freien und WA Feld sowie Landesmeisterin WA Feld und 16. Platz bei den Deutsche Meisterschaften. Leonard Bockrath, Langbogen (Herren), Bezirksmeister WA im Freien und Platz 2 Bezirksmeisterschaft WA in der Halle, Marianne Fiedler, (Seniorinnen) Recurvebogen, 2. Platz Bezirksmeisterschaft WA im Freien und Carsten Witte, Blankbogen (Schützenklasse), Bezirksmeister und 3. Platz Landesmeisterschaft WA im Freien und 29. Platz bei der Deutschen Meisterschaft WA im Freien und Platz 2 bei der Bezirksmeisterschaft WA in der Halle.

Mannschaft: Bogenschießen, Herren Recurvebogen außerdem 3. Platz Bezirksmeisterschaft WA in der Halle.Kreismeister wurde die U19 im Badminton, die Mannschaft Tischtennis gewann die Meisterschaft der 3. Kreisklasse Osnabrück-Ost. Die Mannschaft Bogensport Schützenklasse erhielt für den 3. Platz bei den Bezirksmeisterschaften ebenfalls wie die Fußball-Meistermannschaft D1 sowie die E2 als Staffelsieger der Herbstrunde.