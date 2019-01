pm Bruchmühlen. Einen Rückblick auf das vergangene Jahr sowie eine Vorausschau auf den 28. April: Wie ja allseits bekannt ist, hat sich der MGV „Frohsinn am Wiehen“ vor einem Jahr nach 50 Jahren aufgelöst und einige der Sänger haben sich daraufhin dem MGV „Germania“ Bruchmühlen angeschlossen.

Um sich noch einmal in Erinnerung zu bringen, entstand die Idee eines Chorkonzertes, das am 28. April im „Haus des Gastes“ in Rödinghausen veranstaltet wird. Mit dabei ist der Kinderchor die „Notenchaoten“ aus Rödinghausen und Künstlerin Monika Waigel aus Melle auf ihrer Violine.

Positive Finanzlage

Bei der Jahreshauptversammlung des MGV „Germania“ im Torbogenhaus in Bruchmühlen blickte der 1. Vorsitzende Friedrich Hinnenkamp auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück.

Nach der Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung durch den 1. Schriftführer Gerhard Masch konnte auch der 1. Kassenführer Gerhard Schulz einen positiven Überblick über die Finanzlage geben. Die Kassenprüfer Erich Klußmann und Günter Korfmacher bescheinigten ihm eine korrekte Kassenführung.

Chronist Hans Köster trug die von ihm erstellte Chorstatistik vor, hier wurden nochmals die Auftritte und Aktivitäten in Erinnerung gerufen. Einige der zurückliegenden Ereignisse sind auch für das neue Jahr wieder geplant: die Bildungsfahrt am Rosenmontag zur Firma Assmann in Westerhausen und der Grillabend. Beteiligt sind die Sänger auch auf dem Kreissängerfest in Gesmold, das Herbstfest in Bruchmühlen, so wie am Volkstrauertag. Das Singen im Seniorenheim Neuenkirchen und die Weihnachtsfeier als Jahresabschluss.

An 45 Chorproben und Auftritten hatten Friedhelm Clausing und Jürgen Kröger teilgenommen. 42 Teilnahmen wurden Kurt Sacher bescheinigt, die drei wurden als „fleißigste Sänger“ geehrt. Damit die Sänger nach den Chorproben keinen Durst erleiden, wurde Mundschenk Manfred Krämer mit einem Präsent bedacht.

40-jährige Mitgliedschaft

Geehrt wurden mit Urkunden und Nadeln für 40-jährige Mitgliedschaft Gerhard Masch und Friedhelm Clausing. Für 25 Jahre im Verein Bernd Kotzerka und der nicht anwesende Erhard Gizinski. Der Vorsitzende Hinnenkamp ermunterte alle Geehrten und Inhaber von Ämtern im Verein, ihre Aufgaben weiterhin so verlässlich und eigenverantwortlich auszuüben. Sein Dank galt allen Sängern und Förderern für die im Jahr 2018 geleisteten Dienste. Dank sprach er Chorleiter Andreas Scholz aus für seinen hohen Einsatz im Verein.

In ihren Ämtern bestätigt wurden: 1. Vorsitzender Friedrich Hinnenkamp. 2. Vorsitzender Jürgen Kröger. 1. Kassenführer Gerhard Schulz, Unterkassierer ist Friedhelm Clausing. 1. Schriftführer Gerhard Masch, in Vertretung Manfred Krämer. Kassenprüfer sind Rainer Seckfort und Günter Korfmacher.

Chronist ist weiterhin Hans Köster. Im Liedausschuss sind Friedhelm Clausing und Erich Klußmann. Notenwarte sind Erich Klußmann und Gerhard Masch. Dem Festausschuss gehören an Erich Klußmann, Manfred Krämer und Friedhelm Clausing und als Mundschenk Manfred Krämer. Pressesprecher bleibt Horst Ballmeyer.