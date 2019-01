pm Buer: Mitgenommen auf eine musikalische Weltreise erlebten am Sonntagabend fast 300 Zuhörer die zweite Auflage der „Musik in d´ Lüchterkark“ mit den vereinten ostfriesischen Folk-Musikgruppen Laway, La Kejoca und Triangel.

Noch einmal wurde es weihnachtlich im „Meller Dom“, wie der Kopf des Ensembles Laway, Gerd Brandt die prächtige Bueraner Martinikirche nannte. In hochkarätigen musikalischen Beiträgen, die an Vielfältigkeit kaum zu überbieten waren, fehlte jede Spur von weihnachtlichem Kitsch und erfreute die Herzen mit bekannten Werken aber auch neuen Liedern und Arrangements.

Harfe und Akkordeon

Meisterhaft vorgetragen, erlebte das Publikum ein Konzert, das eine musikalische Zeitreise in mehreren Musikstilen umfasst. Der Untertitel „Folk meets Classic“ lässt erahnen, das mit Musikinstrumenten aus unterschiedlichen Epochen gearbeitet wurde, die seltener im Gotteshaus zu Gehör kommen. Im Laufe des gut zweistündigen Konzertes ließen Drehleier, keltische Harfe, Concertina, Cister, Mandoline oder Akkordeon aufhorchen.

Die Titel erklangen mal Plattdeutsch, mal Latein, aber auch spanisch, englisch, schwedisch oder italienisch. Klassische Werke wechselten mit Folk, Shantys, Flamenco, Volksmusik Country und Pop ab, wobei jedes Stück sich auf seine Weise optimal in die Nachweihnachtszeit einfügte.

Die Musiker scheuten auch vor Experimenten nicht zurück. Zunächst außergewöhnlich, dann aber interessant, erklangen so klassische Arien begleitet von Folk-Instrumenten.

„In dulci jubilo“ wurde zunächst mittelalterlich begonnen und wechselte dann in die bekannte Pop-Version von Mike Oldfield. Aus dem kanadischen Weihnachtsshanty „Bound for Bethlehem“ entwickelten die Musiker in plattdeutscher Mundart „Na Bethlehem ik gah“. Immer wieder boten die acht Musikerinnen und Musiker aber auch sehr gekonnte Instrumentalstücke wie Bachs Violinkonzert in g-Moll oder das Adagio von Alessandro Marcello mit Abrecht Grude am Flügelhorn.

Optimaler Mix

Ein Highlight in der zweiten Konzerthälfte, war die Interpretation des Sommerhit´s „Bella Ciao“, dessen Melodie im frühen 20. Jahrhundert von italienischen Reispflückerinnen gesungen wurde. Beifallstürme erntete die Mezzosopranistin Carmen Bangert für ihre Interpretation der „Carmen Suite“ aus George Bizets Oper „Carmen“.

Wenn der Borkumer Wattführer Albertus Akkermann seine Geschichten auf Platt erzählt und zum Akkordeon singt, der musikalische Leiter und Baßbariton Keno Brandt Händel-Arien schmettert und der vielseitige Gerd Brandt seine kernigen Ansagen macht, dann sitzen auf der Bühne ein paar ganz besondere ostfriesische Urgesteine, die ihr Handwerk verstehen und die Zuhörer durch ihre Herzlichkeit begeistern.

Der optimal zusammengestellte Mix des Weltmusik-Programmes kam so gut an, dass das Publikum bei den schnelleren Stücken begeistert im Rhythmus mitgeklatschte, mitsang und sich später lautstark mehrere Zugaben einforderte.

Die Musik in d´Lüchterkark scheint sich zu einem festen Bestandteil des Jahresprogrammes der Martinimusik zu entwickeln. Auch im nächsten Jahr dürfen sich die Zuhörer wieder auf diesen musikalischen Leckerbissen in Buer freuen. Es wird nicht lange dauern, bis sich dieser Geheimtipp eines herausragenden Konzertprojektes in der Region herumgesprochen hat.