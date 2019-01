pm Melle Die Planungen für das Stadtjubiläum „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“, das in der Zeit vom 28. bis zum 30. Juni 2019 mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt begangen werden soll, nehmen zunehmend Kontur an – auch dank engagierter Bürger, die unter dem Dach des Amtes für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus bereits viele kreative Ideen für das Festwochenende entwickelt haben.

In Kürze gehen die Arbeitsgruppensitzungen in die nächste Runde. So kommt die Arbeitsgruppe „Kunst / Kultur / Musik“ am Montag, 28. Januar, um 18.30 Uhr, in der Alten Posthalterei an der Haferstraße 17 in Melle-Mitte zusammen. An gleicher Stelle tagt am selben Tag ab 19.30 Uhr die Arbeitsgruppe „Melle international“.

Am Dienstag, 29. Januar, 18.30 Uhr, findet ebenfalls in der Alten Posthalterei die Sitzung der Arbeitsgruppe „Wirtschaft und Technik“ statt – und am selben Tag kommt um 19.30 Uhr an gleicher Stelle die Arbeitsgruppe „Heimatgeschichte“ zu ihrer nächsten Sitzung zusammen.

Tags darauf – am Mittwoch, 30. Januar, um 19.30 Uhr – trifft sich die Arbeitsgruppe „Sport“ in der Alten Posthalterei, um ihre Gespräche fortzusetzen. Die Arbeitsgruppe „Junges Melle“ setzt ihren Austausch schließlich am Montag, 4. Februar, im Sitzungssaal des historischen Rathauses am Markt 22 in Melle-Mitte fort.

In diesen Sitzungen sollen die Ideen und Pläne aus den ersten beiden Sitzungsrunden konkretisiert, festgelegt und ausgeplant werden, um das Programm für das Stadtfest möglichst frühzeitig komplett zusammenstellen zu können. Zu den Treffen sind alle Interessierten mit ihren guten Ideen willkommen.