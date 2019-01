pm Melle. Wegen eines Wasserrohrbruchs musste die Eickener Straße im Stadtteil Eicken-Bruche am Dienstag gesperrt werden.

Die Sperrung in Höhe des Hauses Nummer 14 dauert einige Stunden an. Dies teilt das Ordnungsamt der Stadt Melle mit. Das Wasserwerk ist bemüht, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben und hat eine Firma aus Bad Oeynhausen mit der Reparatur der Leitung beauftragt. Das Wasser muss in dieser Zeit abgestellt werden. Betroffen sind davon aber nur fünf Haushalte. Die Bushaltestellen „Felsenkellerweg“ und „Heubrink“ können während der Ausführung der Reparaturarbeiten nicht angesteuert werden. In Höhe des Parkplatzes an der Wilhelm-Spilker-Sporthalle wurde vorübergehend eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.