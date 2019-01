Melle. In Melle ist am Dienstagmorgen eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der Unfall passierte am Dienstagmorgen gegen kurz nach halb acht auf der Nemdener Straße in Üdinghausen-Warringhof. Eine Autofahrerin übersah dort eine vor ihr fahrende Fahrradfahrerin, die nach links in die Straße Am Holtkamp abbiegen wollte. Laut einem Sprecher der Polizei kam es zu einer Kollision, bei der die Radfahrerin zu Boden stürzte. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.