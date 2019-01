Melle. Die Meller Bürgerschützen haben ihren Winterball im festlich geschmückten Saal des Hotels Bayrischer Hof gefeiert. Dabei blieb noch Zeit einige verdienstvolle Mitglieder zu ehren.

Nach dem Einmarsch des Thrones begrüßte Präsident Wilfried Pfeiffer im Namen des Königs Hartmut I. und seiner Kaiserin Angelika I. die Anwesenden und wünschte allen ein frohes und gesundes Jahr 2019 und das alle Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen mögen.

Ausdrücklich begrüßte er die CDU-Landtagsabgeordnete und Meller Ortsbürgermeisterin Gerda Hövel, die mit ihrem Ehemann in das Hotel-Restaurant gekommen war, das Orts- und Stadtratsmitglied Jutta Dettmann, Kreiskönigin Claudia Diddens, den Kreispräsidenten Hans-Dieter Asbrock und den Ehrenpräsidenten der Bürgerschützen, Heinrich Bowenkamp.

Ganz besonders freute sich Pfeiffer, den Präsidenten des Schützenbundes Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (OEGB), Rolf Placke, begrüßen zu dürfen.

Nach dem Ehrentanz lud das Königspaar die Majestäten und Präsidenten der befreundeten Vereine, Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf, Schützenverein Wellingholzhausen, Schützengilde Melle und Schützengesellschaft Buer, zu einem Umtrunk und einem lockeren Plausch in die Sektbar ein.

Die Bürgerschützen hatten es zudem wieder geschafft, eine Tombola mit vielen tollen Preisen auf die Beine zu stellen und so mussten die Verkäufer nicht lange werben, die Lose waren im Nu vergriffen. Für die Beschaffung und Organisation dankte der Präsident stellvertretend für allen engagierten Helfer Engelbert Diddens und Maik Pegesa.

Im Laufe des Abends wurden für besondere Leistungen und Verdienste Annegret Bowenkamp, Claudia Diddens, Günter Drosselmeyer und Udo Schürmanns vom Präsidenten des Schützenbundes Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (OEGB) Rolf Placke mit einem Orden ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Zur Musik von DJ Frank nutzen die Schützen die Tanzfläche dann bis in den frühen Morgen weidlich. Was Präsident Wilfried Pfeiffer am meisten freute, war die Aussage vieler Gäste: „Das war wieder ein schöner Abend.“