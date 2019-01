Melle. Gemeinsam singen macht Spaß. Wenn dann noch etwas Gutes damit erreicht werden kann, erfreut es umso mehr. Vertreter der Altenmeller Liedertafel und Kinder des Kindergartens St. Raphael spendeten für die Sanierung des Kirchturms der St. Matthäuskirche 1300 Euro aus einem gemeinsamen Konzert.

„Ich fand die Schneeflocken toll“, erzählt die fünfjährige Mia aus dem Kindergarten. Dem gleichaltrigen Hendrik gefiel das Lied von den fünf dicken roten Kerzen am besten. „Wir erhalten immer noch viel positive Resonanz auf unser stimmungsvolles Konzert“, betont Kindergartenleiterin Gabriela Meier.

Und auch Jürgen Asmann, Manfred Schürmann und Werner Rolfing (erster und zweiter Vorsitzender sowie Kassenwart der Liedertafel) sind noch ganz erfüllt von dem Konzert am ersten Advent 2018. In der Matthäuskirche gestaltete der Männerchor gemeinsam mit den Kindern den vorweihnachtlichen Auftritt. Die Lütten bereicherten in der proppevollen Kirche das Männerchorprogramm mit ihren Kinderliedern. Da fehlte die „Weihnachtsbäckerei“ natürlich nicht, und zu „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ wehten die Kinder sogar als weiße Flöckchen in beleuchteten Kostümen daher.

„Wir haben mit den Kindern selbstverständlich auch gemeinsam geprobt und viel Spaß gehabt“, erzählt Jürgen Asmann. Es sei zwar das erste gemeinsame Adventskonzert gewesen, aber: „Wir singen auch beim Altenmeller Erntedankfest immer gemeinsam“. Und in diesem Jahr werden die kleinen Sänger auch beim 2. Altenmeller Frühschoppen wieder dabei sein.

„Singen ist ein wichtiges tägliches Element in unserem Kindergarten“, betont Gabriela Meier, „einmal im Monat laden wir zu einem Singkreis auch die Familien mit ein. Das gemeinsame Singen verbindet.“

Zusammen mit den Vertretern der Altenmeller Liedertafel überreichten die Kinder am Montagmittag in den Räumen ihres Kindergartens den Erlös des Konzerts in Höhe von 1300 Euro.

Begeistert hielten die Kinder die symbolischen riesigen Geldscheine in die Kamera, die Werner Rolfing mitgebracht hatte und strahlten mit den Erwachsenen gemeinsam.

Das Geld kommt der Sanierung des Turms der St. Matthäuskirche zugute.