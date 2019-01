Infos aus erster Hand: Familien konnten in verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben in Melle einen Blick hinter die Kulissen werfen. Foto: Landvolk Melle

pm Melle. Rund 150 Landwirte trafen sich Samstag in Berlin, um in den Dialog über die deutsche Landwirtschaft zu treten. Dies stellte bewusst einen Gegenpol zur Veranstaltung „Wir haben es satt“ dar. Zeitgleich informierten Bauern in Melle Familien und den Landratskandidaten Frank Vornholt über die Landwirtschaft.