Melle. Die Reihe der Meller Puppenspiele wird am kommenden Sonntag, 27. Januar, mit der Aufführung des Märchens „Die Prinzessin auf der Erbse“ fortgesetzt.

Am Sonntag begrüßen die Meller Puppenspiele um 11 Uhr einen der renommiertesten Puppenspieler Deutschlands im Forum.

Matthias Kuchta aus Düsseldorf ist mit seinem Theater Lille Kartofler auf Märchen spezialisiert, die er in Deutschland, Frankreich, USA und dem deutschsprachigen Ausland präsentiert.

Ganz eigener Humor

Mit seinen außergewöhnlichen Figuren, seiner besondere Spielweise und seinem ganz eigenen Humor macht er jede Vorstellung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bei seinem Gastspiel in Melle zeigt er frei nach Hans Christian Andersen „Die Prinzessin auf der Erbse.“ Darin geht es bekanntlich um einen Prinz, der unbedingt eine Prinzessin heiraten will, aber es soll eine wirkliche Prinzessin sein.

Er reist nun in der ganzen Welt umher, um eine solche zu finden, aber überall steht etwas im Wege. Prinzessinnen sind schon genug da, aber ob es wirkliche Prinzessinnen sind, dahinter kann er nicht kommen. Immer ist etwas da, was nicht stimmt. Dieses Puppentheaterstück mit einem Prinzen, einigen Prinzessinnen, vielen Decken, Kissen und zwanzig Matratzen ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Die Vorstellung beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Karten zum Preis von 3,50 Euro sind an der Tageskasse oder im Vorverkauf bei Kopie und Druck an der Plettenberger Straße zu bekommen. Inhaber des Meller Familienpasses erhalten einen Rabatt von 50 Prozent. pm/awe