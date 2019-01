Melle. Unter dem Namen des Meller Bekleidungsgeschäfts Uli-Hosen ist ein offensichtlicher Betrüger monatelang auf Kundenfang im Internet gewesen. Nun ist der Fakeshop nicht mehr erreichbar. Die entscheidende und selbstlose Hilfe kam von einem Auszubildenden aus Buer.

Im vergangenen Jahr hatte sich Uli-Hosen von der Internetseite uli-hosen.de distanziert, auf der ein Unbekannter offensichtlich einen Fakeshop mit betrügerischen Absichten betrieb. Vom vermeintlichen Onlineshop geprellte Kunden hatten sich bei dem real existierenden Unternehmen in Melle gemeldet, um nach dem Verbleib bezahlter Ware zu fragen. Uli-Hosen-Chefin Mareike Schreiber konnte nur darauf hinweisen, dass ihr Unternehmen nichts mit der Website zu tun habe. Selbst ein zu Rate gezogener Rechtsanwalt hatte keine schnelle Lösung herbeiführen können. Insgesamt eine unschöne wie ärgerliche Situation für das Meller Geschäft. Doch nun ist der Spuk vorbei, die gefälschte Seite nicht mehr aktiv. Wie kam es dazu?

"Hmm, wieso machen die nichts dagegen?"

Nachdem unsere Redaktion im vergangenen November über den Fall berichtet hatte, hat ein junger Mann aus Buer kurzerhand gehandelt. "Hmm, wieso machen die nichts dagegen?", habe er gedacht, erinnert sich Marvin Achilles, der in keinerlei Beziehung zu dem Bekleidungsgeschäft steht. Der 20-jährige Auszubildende und angehende Elektronik-Facharbeiter ermittelte durch eine fixe Online-Abfrage umgehend den niederländischen Provider, der dem Fakeshop-Betreiber die nötige Internet-Infrastruktur bereitgestellt hatte, und unterrichtete den Anbieter per Mail über die betrügerischen Geschäfte. Keine zwölf Stunden später habe der Provider in einer Antwort geschrieben, dass man sich um den Fall kümmern werde. Und tatsächlich: Wenige Stunden später sei die Seite nicht mehr aufrufbar gewesen, sagt Achilles. Um die Abschaltung der Seite in die Wege zu leiten, habe er letztlich nur drei Minuten gebraucht. Via Facebook habe er anschließend Uli-Hosen darüber informiert, dass der Fakeshop nicht mehr aktiv ist.

"Entspannt durch das Weihnachtsgeschäft"

Der von der Unternehmerin eingeschaltete Rechtsanwalt hatte bis dato Name und Adresse des Betreibers ermitteln können. Wie der Shop selbst waren auch diese Angaben gefälscht. Ein französischer Straßenname in "Schonebeck". Die selbstlose wie überraschende Hilfe durch den jungen Bueraner war für Uli-Hosen deshalb umso willkommener. In den ersten Tagen nach Deaktivierung des Fakeshops sei sie zwar noch skeptisch gewesen, ob die Abschaltung von Dauer ist, sagt Schreiber. Doch die Zweifel waren unbegründet. "Wir sind ganz entspannt und positiv gestimmt durch das Weihnachtsgeschäft gekommen", freut sich die Meller Geschäftsinhaberin, die bis heute glücklich über die unverhoffte Unterstützung ist. In einem Treffen habe sie Marvin Achilles ihren Dank bereits persönlich ausgesprochen.