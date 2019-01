Melle. Flatterbänder, die den Zugang zu Waldwegen versperren: So protestieren private Waldeigentümer im Osnabrücker Land gegen eine EU-Richtlinie. Gibt es eine solche Aktion auch in Melle? Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Waldschutzgenossenschaft gibt Antworten.

Verwundert stehen Spaziergänger im Kleinen Berg in Bad Laer vor dem rot-weißen Absperrband, das einen Waldweg versperrt. Daneben informiert ein Hinweisschild über den Hintergrund der Sperrung, den die privaten Waldeigentümer veranlasst haben: „Leider müssen wir zu Ihrer Sicherheit und aus Haftungsgründen die privaten Waldwege für Besucher dauerhaft sperren“ heißt es dort.

„Unkalkulierbare Risiken“

Als Grund nennen die Waldbesitzer eine EU-Richtlinie, die der Landkreis mit Jahresbeginn umsetzen musste. Dabei geht es um die Verkehrssicherungspflicht und Haftungsgründe.

So führe der durch die Landesregierung und den Landkreis geforderte umfangreiche Anteil von stehendem Totholz zu „unkalkulierbaren Risiken“, informieren die Waldbauern im Südkreis auf dem Schild. Diese Beschränkungen seien für die Waldeigentümer mit weitreichenden Haftungsrisiken verbunden.

Die Gefahr sehen die Waldbauern in möglicherweise herabfallenden Ästen toter und sehr alter Bäume: „Wird ein Passant im Wald verletzt, stellt sich die Haftungsfrage. Wir Waldeigentümer werden dann zur Verantwortung gezogen“, meint Stefan Kleine-Wechelmann, Vorsitzender des Vereins Kulturlandschaft Osnabrücker Land (KOL). Der KOL gehören gut 200 private Waldbesitzer an. Der Verein hat die Protestaktion initiiert. Kleine-Wechelmann und seine Mitstreiter ärgern sich über die Richtlinie, die das Stehenlassen sogenannter Habitatbäume vorschreibt, Bäume, die zum Teil schon sehr alt sind und die dem Artenschutz dienen, weil darin zum Beispiel Vögel oder Fledermäuse Unterschlupf finden.

„Selbst entscheiden“

„Im Südkreis ist vorgesehen, dass in Wäldern mit sogenannten Lebensraumtypen (dazu gehören unter anderem besondere Buchenwälder) je nach Schutzzweck drei bis sechs lebende Altbäume als Habitatbäume sowie mindestens zwei Stück stehendes oder liegendes Totholz dauerhaft je vollen Hektar je Eigentümer im Wald verbleiben“, erklärt der Landkreis Osnabrück, der für die Ausweisung der Schutzgebiete zuständig ist. Diese Vorgabe finden viele Waldeigentümer zu streng. „Wir, die diese Wälder seit Generationen pflegen und bewirtschaften, möchten selbst Entscheidungshoheit darüber haben, ob ein Habitatbaum notfalls entnommen werden muss, weil er eine Gefahr für Passanten darstellt“, sagt Kleine-Wechelmann.

„Wir sind froh, dass wir in Melle diese Probleme nicht haben“, betont Gerd-Heinrich Meyer zu Tittingdorf in einem Gespräch mit dem „Meller Kreisblatt“ mit Blick auf die Tatsache, dass der als FFH-Gebiet ausgewiesene Kleine Berg in Bad Laer nicht mit den Gegebenheiten im Grönegau zu vergleichen sei.

Südkreis weitaus mehr betroffen

Für Protestaktionen wie in Bad Laer, im Freeden in Bad Iburg sowie im Osnabrücker Nordkreis sieht Gerd-Heinrich Meyer zu Tittingdorf keinen Anlass: „Die Umsetzung der Richtlinie betrifft den Südkreis und andere Gebiete weitaus mehr als Melle“, erklärt der Vorsitzende der Waldschutzgenossenschaft Melle mit Blick auf die FFH-Gebiete.

In Form und Umfang wie im Vergleich zum Südkreis oder Nordkreis sei Melle nicht mit FFH-Gebieten ausgewiesen. Dieser Status gilt lediglich für den Bereich der Hunte, insofern habe Melle mit dem Schutzstatus relativ wenig Probleme.

Zu viel Ideologie

Unabhängig davon bewertet der Vorsitzende der Waldschutzgenossenschaft die Umsetzung der Richtlinie als zu streng und zu verschärft: „Es steht zu viel Ideologie darin. Es wäre viel einfacher, das Problem vor Ort zu lösen“. So reiche es nach Ansicht von Meyer zu Tittingdorf aus, die betroffenen Gebiete als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen anstatt sie dem Naturschutz zu unterstellen.

Es müsse eine Lösung gefunden werden, die Naturschutz-, Naherholungs- und forstwirtschaftliche Belange gleichermaßen berücksichtigt. Im Hinblick auf Klein- und Kleinstparzellierungen in Melle und die Anzahl von mehreren 100 Waldbesitzern sei im Grönegau ohnehin eine Bewirtschaftung in Gemeinschaft sinnvoll.

Für die symbolische Aktion und die Demonstration der Waldbesitzer im Kleinen Berg und anderen Bereichen im Osnabrücker Land zeigt Gerd-Heinrich Meyer zu Tittingdorf großes Verständnis: „Deren Handeln ist durchaus zu verstehen. Den Kollegen kann ich nur Sympathie und Unterstützung aussprechen“, unterstreicht er.

In der Waldschutzgenossenschaft Melle sind 1300 Mitglieder organisiert, die 4600 Hektar besitzen.