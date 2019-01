Melle. Was waren die Bestseller 2018 in Melle? Die Hitlisten der Stadtbibliothek folgen eigenen Regeln, die Charts der Buchhandlung Sutmöller zeigen viele Parallelen zu den bundesweiten Verkaufscharts. Aber es gibt auch Ausnahmen. Bei den Kinderbüchern ist ein lokales Buch ganz vorn.

Weniger Menschen kaufen weniger Bücher – das ist der Trend im nationalen Buchhandel. Wegen gestiegener Preise sehen vorläufige Zahlen für die abgelaufenen zwölf Monate dennoch ein dünnes Umsatzplus, nachdem es im Jahr 2017 noch ein Minus von mehr als drei Prozent gegeben hatte. Der meistverkaufte Roman (Hardcover) in Deutschland war „Der Insasse“ von Sebastian Fitzek vor Frank Schätzings „Die Tyrannei des Schmetterlings“ und Dörte Hansens „Mittagsstunde“. Dieses Trio ist auch in den Belletristik-Top-Ten der Buchhandlung Sutmöller.

Belletristik gebunden, Buchhandlung Sutmöller Dörte Hansen, Mittagsstunde Nele Neuhaus, Muttertag Sebastian Fitzek, Insasse Jojo Moyes, Mein Herz in zwei Welten Lucinda Riley, Die Mondschwester Charlotte Link, Suche Jean-Luc Bannalec, Bretonische Geheimnisse Carmen Korn, Zeitenwende Frank Schätzing, Tyrannei des Schmetterlings Maja Lunde, Geschichte der Bienen



Eine doppelte Top-Ten-Platzierung

In Melle war vor allem der Roman "Mittagsstunde" von Dörte Hasen gefragt. "Ich selbst habe ihn aber noch nicht gelesen", sagt Inhaber Michael Sutmöller. Er selbst lese vor allem Sachbücher und Biografien. Dennoch hat er eine Roman-Empfehlung: "Fräulein Nettes kurzer Sommer", in dem Karen Duve die Dichterin Annette von Droste-Hülshof zur Protagonistin macht. Oder auch "Der Stammhalter" von Alexander Münninghoff. Zwei Bücher, die erst im vergangenen Herbst erschienen sind. Schon länger im Handel ist die "Geschichte der Bienen", die bei Sutmöller sowohl bei den gebundenen als auch bei den Taschenbüchern in den Top Ten auftaucht.

Belletristik Taschenbuch, Buchhandlung Sutmöller Carmen Korn, Töchter einer neuen Zeit Maja Lunde, Geschichte der Bienen Dora Heldt, Drei Frauen am See Klaus-Peter Wolf, Ostfriesenfluch Carmen Korn, Zeiten des Aufbruchs Lucinda Riley, Die Schattenschwester Rosie Walsh, Ohne ein einziges Wort Mona Kasten, Save me Klaus-Peter Wolf, Totentanz am Strand Sebastian Fitzek, Das Paket

Im Vergleich zu den Verkaufscharts sehen die Ausleihlisten der Stadtbibliothek ganz anders aus. Zwar seien auch bei ihr Bestseller gefragt, sagt Leiterin Ulrike Koop. Frank Schätzings "Die Tyrannei des Schmetterlings" sei zum Beispiel der am häufigsten vorgemerkte Titel im vergangenen Jahr 2018 gewesen. Doch die Zahl der möglichen Ausleihen eines Buches hängt eben auch von der Ausleihdauer ab. Bis zu 28 Tage habe die Kunden Zeit. Liegt keine Reservierung vor, darf die Ausleihzeit auch verlängert werden. Summieren sich Wartezeiten auf mehr als drei Monate, kauft Koop weitere Exemplare des Titels nach.

Belletristik, Stadtbibliothek 22 Ausleihen: Ruth Ware, Woman in cabin 10

21 Ausleihen: Mary Kay Andrews, Liebe kann alles

20 Ausleihen: Ferdinand von Schirach, Strafe



Gaby Hauptmann, Scheidung nie – nur Mord!



Susan Mallery, Der Sommer der Inselschwestern



Karen Dionne, Die Moortochter



Tess Gerritsen, Blutzeuge

19 Ausleihen: Ulrike Renk, Das Lied der Störche



Kristin Lund, Star Wars



Joachim Meyerhoff, Die Zweisamkeit der Einzelgänger



Zudem gilt: Bücher, die erst spät im Jahr erschienen sind, haben quasi keine Chance, auf die Jahresbestenliste der Stadtbibliothek zu kommen. Das gilt unter anderem für die Autobiografie "Becoming" von Michelle Obama, die 2018 deutschlandweit die Nummer eins bei den Sachbüchern geworden ist. "Wir haben das Buch erst am 28. November bekommen", sagt Koop. Da es aber derzeit häufig vorgemerkt ist, wird sie nun ein zweites Exemplar bestellen. Bei Sutmöller ist "Becoming" auf Platz drei gelandet. "Im Weihnachtsgeschäft war Michelle Obama aber eindeutig die Nummer eins", sagt Michael Sutmöller. "Wenn das im Sommer erschienen wäre, dann wäre es auf Platz eins gelandet." Dort thront in Melle nun aber "Eine kurze Geschichte der Zeit" von Yuval Noah Harari.

Sachbücher gebunden und Taschenbuch, Buchhandlung Sutmöller Yuval Noah Harari, Eine kurze Geschichte der Zeit Wer weiß denn sowas?, Buch zur Fernsehsendung Michelle Obama, Becoming Eckart von Hirschhausen, Die bessere Hälfte Guinness World of Record, Guinness-Buch 2019 Margot Käßmann, Schöne Aussichten auf die besten Jahre Stephen Hawking, Kurze Antworten auf große Fragen Christopher Schacht, Mit 50 Euro um die Welt Lena Greiner, Ich muss mit auf Klassenfahrt Yuval Noah Harari, Homo Deus

Unterschiedliche Schwerpunkte

Geht bei den Sachbuch-Titeln der Sutmöller-Top-Ten vor allem um Wissen und Biografisches, sind in der Stadtbibliothek Ratgeberthemen und Alltagorientiertes beliebt. "Darunter sind viele Bücher, die man sich nicht selber kaufen würde", meint Leiterin Ulrike Koop. Ganz vorn: "Mach's dir hygge" – was so viel wie "Mach's dir gemütlich" bedeutet und "das nordische Glücksprinzip für Selbermacher und Genießer" skizziert.

Sachbücher, Stadtbibliothek 22 Ausleihen: Nicole Zweig, Mach's dir hygge 20 Ausleihen: Gesundheit & Wohlbefinden 19 Ausleihen: Daniela Fugger, Einfach basteln 18 Ausleihen: Adriane Andreas, Die natürlichen Abwehrkräfte aktivieren 17 Ausleihen: Werken mit Holz

Rukmini Iyer, Lass das mal den Ofen machen

Martina Hees, Handarbeiten

Ki-ba-doo, Alles Jersey - soft und cosy

Susanne Fröhlich, Kann weg!

Marion Hellweg, Hyggelig Wohnen

Amiena Zylla, Yoga Bascis

Kinder mögen die Reise durch den Grönegau

Bei der Kinder- und Jugendliteratur hat in Melle ein regionales Buch abgeräumt: Bei Sutmöller landete "Das großer Meller Wimmelbuch" auf Platz eins – ein Bilderbuch, das Else und ihren Bruder Hannes bei ihren Ausflügen durch den Grönegau begleitet. Ein Buch, das auch in der Stadtbibliothek beliebt ist und es im vergangenen Jahr auf 17 Ausleihen schaffte.

Kinder- und Jugendbücher, Buchhandlung Sutmöller Das große Meller Wimmelbuch (Bilderbuch) Jeff Kinney, Gregs Tagebuch 13 - Eiskalt erwischt (Comic-Roman) Torben Kuhlmann, Edison (Bilderbuch) Ursula Poznanski, Thalamus (Jugendkrimi) Eric Carle, Die kleine Raupe Nimmersatt (Bilderbuch) Jörg Mühle, Nur noch kurz die Ohren kraulen (Bilderbuch) Alle meine Tierkinder (Bilderbuch) Lea Schmidtbauer, Ostwind – Der große Orkan (Kinderroman) Alexander Steffensmeier, Lieselotte hat Langeweile (Bilderbuch) Oliver Jeffers, Hier sind wir (Bilderbuch)

Ebenfalls gefragt sind in Melle die Bilderbücher mit der Kuh Lieselotte sowie die Comic-Romane "Greg's Tagebuch". Generell seien die Interessen der Kinder weit gefächert und die Neugier offensichtlich groß, sagt Koop. "Es gibt scheinbar kein Thema, das kein Interessenten findet – zum Glück." Michael Sutmöller hält es für wichtig, Bücher im Angebot zu haben, die junge Menschen ansprechen. Gerade, um dem eingangs erwähnten Trend entgegenzuwirken.

Kinderbücher, Stadtbibliothek 22 Ausleihen: Alexander Steffensmeier, Lieselotte im Schnee (Bilderbuch) 21 Ausleihen: Walt Disney, Kalte Ente, warmes Herz (Comic) 20 Ausleihen: Daniela Prusse, Bagger, Traktor, Müllabfuhr! (Bilderbuch)

(Bilderbuch) Axel Scheffler, Ein schöner Wintertag (Bilderbuch)

(Bilderbuch) Liane Schneider, Conni ist wütend (Bilderbuch)

(Bilderbuch) Alexander Steffensmeier, Lieselotte sucht (Bilderbuch)

(Bilderbuch) Steffen Walentowitz, Mein kleines Buch von der Feuerwehr (Bilderbuch)

(Bilderbuch) Walt Disney, Hoch hinaus! Das Wandern ist der Ente Lust (Comic)

(Comic) Walt Disney, Duck oder nicht Duck (Comic)

(Comic) Jeff Kinney, Gregs Tagebuch 8 – Ech übel! (Comic-Roman)

(Comic-Roman) Jeff Kinney, Gregs Tagebuch 10 – So ein Mist! (Comic Roman)

362.00 Ausleihen in der Stadtbibliothek

"Ich hoffe immer, dass viele Ausleihen kein Zeichen für ein schlechtes Buch sind", sagt Ulrike Koop. Etwa weil die Leute es nur angelesen haben, um es dann schnell wieder zurückzubringen. Feststellen lässt sich auf jeden Fall, dass die vorderen Bücher in den Charts der Bibliothek nur hauchdünn vor Dutzenden oder gar Hunderten anderer Titel lagen. Insgesamt seien im vergangenen Jahr rund 362.000 Medien – darunter auch E-Books, Hörbücher, Musik-CDs und Filme – ausgeliehen worden. Damit jedes Medium im Durchschnitt acht- bis neunmal. Bei der Hälfte aller Ausleihen waren es laut Koop Titel, die innerhalb der vergangenen drei Jahre erschienen sind.

Und was werden die Bestseller 2019? "Die neuen Titel kommen ja jetzt erst noch", meint Michael Sutmöller. Ende März findet beispielsweise die Leipziger Buchmesse statt. "Wir versuchen stets, neue Autoren für unsere Kunden zu entdecken", sagt der Buchhändler. Das sei mit das Spannendste an seiner Arbeit.