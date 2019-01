Melle. Die Bürokratie als hemmender Faktor beim Ausbau der Infrastruktur war ein Schwerpunktthema der Festrede von Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers beim Neujahrsempfang der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT Osnabrück Stadt und Land.

„Die Politik braucht mehr Lust auf Infrastruktur“, betonte der Minister am Sonntag vor mehr als 200 Gästen im Hotel Van der Valk in Melle. „Denn es muss auch mal wieder Freude machen, eine dringend benötigte Straße zu bauen“, wies Hilbers darauf hin, dass der Staat nicht dafür da sei, jedes eventuell auftretende kleine Problem schon vorsorglich zu regulieren. So werde motivierten Planern und auf die Zukunft ausgerichteten Unternehmen der Mut genommen.

Eigenverantwortung brauche mehr Raum, das gelte auch für Kommunen, erklärte der Finanzminister. „Wir müssen es schaffen, mal ein Gesetz abzuschaffen, ohne es gleich durch komplizierte Neuregelungen zu ersetzen.“ In weiteren Teilen seiner Ansprache plädierte Hilbers für die bereits eingeleitete Abschaffung des „Soli“, für den es keine Rechtfertigung mehr gebe. „Wir brauchen ein global wettbewerbsfähiges Steuersystem“, forderte er eine intensivere Diskussion über die Senkung von Unternehmenssteuern, angesichts vergleichsweise hoher Gewerbesteuern und Körperschaftssteuern, hoher Arbeits- und Energiekosten in Deutschland.

Für mehr Europa

Hilbers brach eine Lanze für „mehr Europa“, das von der breiten Mitte und nicht von den Rändern getragen werden müsse. Er finde es unverantwortlich, bei Einzahlungen in EU-Töpfe immer nur kleinkariert auf den direkten eigenen Vorteil zu blicken. „Denn als Export-Weltmeister bekommen wir langfristig von einem funktionierenden Europa immer mehr zurück, als wir als Zahler hineingeben“, warb er für Verantwortung für das Ganze. „Weltoffene waren in der Geschichte stets die erfolgreicheren Gesellschaften“, warnte er vor Zulauf für Populisten in Europa und der Welt.

„Du arbeitest wie ein sozialer Mittelständler und baust Schulden ab“, lobte Hans-Dieter Klahsen die Arbeit des Finanzministers in Hannover. „Die MIT steht hinter dir“, versicherte der Vorsitzende der MIT Osnabrück-Stadt in seinem Schlusswort unter dem Beifall der Festgäste.

Leistungsfähiger Mittelstand

Neben dem Minister hatte Dietrich Keck, der Vorsitzende der MIT Osnabrück-Land, zuvor zahlreiche weitere hochrangige Politiker begrüßt, darunter die CDU-Landtagsabgeordneten Gerda Hövel, Burkhard Jasper und Clemens Lammerskitten, der Bundestagsabgeordnete Mathias Middelberg sowie zahlreiche Bürgermeister aus Städten und Gemeinden. Ebenso freute Keck sich über viele Repräsentanten großer Unternehmen, von Geldinstituten, von IHK und Handwerkskammer sowie Andreas Sobotta, den MIT-Geschäftsführer aus Hannover.

„Melle ist eine gute Wahl für den MIT-Neujahrsempfang, denn hier schlägt der Puls der Wirtschaftskraft des Landkreises Osnabrück“, hieß Bürgermeister Reinhard Scholz die Gäste willkommen. „Die Leistungsfähigkeit des Mittelstandes ist ein hohes Gut, für das wir wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen müssen“, wendete sich der Bundestagsabgeordnete André Berghegger an die MIT-Mitglieder.

Großes Wachstumspotenzial

In seinem längeren Grußwort sprach Landrat Michael Lübbersmann - vor dem Hintergrund der negativen Folgen von Brexit, Trumps Wirtschaftspolitik und ausufernden nationalen Egoismen - die Situation im Raum Osnabrück an. Die Wirtschaft im Landkreis präsentiere sich bei geringer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent recht robust. Dazu trage auch die starke Wirtschaftsförderung bei.

Als Zukunftsaufgabe sieht Lübbersmann die Förderung des Forschungsstandortes Osnabrück. Neugründungen müssten auch bei geringem Eigenkapital ermöglicht werden. Ein enormes Wachstumspotenzial sieht der Landrat im Ausbau des Bohmter Hafens am Mittelland-Kanal.