Riemsloh. Zum Finale der Riemsloher Laienspielwoche präsentierten „Die süßen Pfefferkörner“ als fünften Wettbewerbsbeitrag das Stück „Übernachtung mit Frühstück“. 15 Schauspieltalente im Alter von 13 und 14 Jahren brachten am Freitagabend eine turbulente Geschichte mit allerlei Überraschungen, Wendungen und vielen Gags auf die Bühne und wurden dafür vom Publikum im proppevollen Veranstaltungsraum begeistert gefeiert.

Mit ausgeprägter Bühnenpräsenz schafften es die jungen Akteure, die Spannung und Aufmerksamkeit der Zuschauer während des gesamten 110-Minuten-Stückes stets auf hohem Niveau zu halten – bei einem durchaus nicht immer unkomplizierten Fortgang der Geschichte. Das gesamte Ensemble legte eine souveräne und ausdrucksstarke Vorstellung hin. Dabei gab es auch männlich besetzte weibliche Rollen und umgekehrt.

Das Stück beginnt damit, dass die pubertierende, quirlige Lisa (Chantal Roth) nicht allein zu Hause ist, obwohl die Eltern zwei Wochen in Urlaub sind. Die Jugendliche ärgert sich, dass Mama zwei „Leibwächter“ für sie ins Elternhaus beordert hat: Ihre spießige ältere Schwester Andrea (Elke Honerkamp) und ihren großen Bruder Stefan (Ben Beckmann).

Auto ist Papas Heiligtum

Doch schließlich ist es Stefan, der für Ärger sorgt. Er hat nämlich mit Papas Auto einen Unfall gebaut – 3000 Euro Schaden. „Das ist sein Heiligtum, Papa ist immer mehr in der Garage als bei Mama“, macht Lisa klar, dass das Auto schnell repariert werden muss. Um an die 3000 Euro zu kommen, beschließen die drei Geschwister, mit Unterstützung von Andreas Freundin Sabine (Greta Kapferer) und Stefans Freund Olli (Rosa Koepsel) aus dem Elternhaus für die Tage des Landessportfestes der Tierschau und des Rockkonzertes in der Stadt eine Pension mit Frühstück zu machen.

Allerlei illustre Gäste mieten sich in den Zimmern des Hauses ein: die Mitglieder der Band „Bad Hero“ (Mats Schellenberger, Leon Leipner, Tobias Hoffmann und Gerrit Schedding), zwei Katzenfreundinnen (Leo Schröder und Sebastian Brill), zwei Sportlerinnen von den „flotten Hüpfern“ (Marla Belke und Elea Lohkemper) und der Fotograf (Mattis Kombrink) sorgen mit extravaganten Kostümen für Amüsement im Publikum.

Coole Gäste

Lisa findet die außergewöhnlichen Gäste, die auch gerne Party machen, „einfach nur cool“. Sogar die überraschend zum Sportfest aufgetauchte Tante Beate (Luana Marie Hukriede) wird zur Partnerin der drei Geschwister und verspricht, den Eltern nichts vom Autounfall und der Pension mit Frühstück zu verraten.

Als gäbe es nicht schon genug Turbulenzen, verschwinden plötzlich Wertsachen. Glücklicherweise ist der angebliche Fotograf ein versierter Detektiv, der die beiden vermeintlichen Sportlerinnen als Diebe enttarnt. Die Katzenfreundinnen sind auch nicht das, was sie zu sein scheinen: Sie sind nämlich verdeckt arbeitende Journalistinnen, die für eine große Tageszeitung unter dem Titel „Deutschland ganz privat“ eine Reportage über Privatpensionen machen. Stefan, Andrea und Lisa schlagen sich die Hände vor den Kopf – damit ist die Geheimhaltung der Unfall- und Pensionsgeschichte vor den Eltern wohl nicht mehr möglich.

Für ihre tolle Darbietung erhielten nicht nur die 13- und 14-jährigen Schauspieltalente, sondern auch die Regie führenden Gruppenleiter Hannes Bolte, Julian Polle und Yannik Bünger den verdienten riesigen Applaus. In unserer morgigen Ausgabe berichten wir über die Vergabe der Preise des Laienspiel-Wettbewerbes.