Melle. Gute Stimmung, eine stärkere internationale Ausrichtung und zufriedene Aussteller aus Melle und der Region: Das kennzeichnet die internationale Möbel- und Einrichtungsmesse in Köln, die am Sonntag zu Ende geht. Einem möglichen harten Brexit sieht die Branche gelassen entgegen.

„Ein Brexit wäre schmerzhaft, aber kein Drama für die Branche insgesamt“, erklärte Lucas Heumann, Hauptgeschäftsführer der Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen.

Natürlich treffe es Firmen, die stark in Großbritannien tätig sein, härter als andere. Aber unter dem Strich sprächen die Zahlen für sich: Die Branche habe einen Exportanteil von rund 32 Prozent. Davon entfielen auf Großbritannien 10 bis 15 Prozent, was wiederum rund vier Prozent des Gesamtumsatzes ausmache. Gehe man beim Brexit von realistischen 20 Prozent Umsatzrückgang aus, liege der Rückgang also bei knapp einem Prozent des Gesamtumsatzes.

Mehr Internationalität

Heumann freut sich ähnlich wie zahlreiche befragte Messeausteller über die Resonanz in Köln. Dazu skizziert er die Ausgangslage: Bis Mitte 2018 sei das Geschäft „vorsichtig formuliert“ mühsam gewesen. Im Herbst habe es sich deutlich belebt und seitdem gebe es gute Zuwachsraten. Das spiegele sich auch auf der Messe wider. „Die war wirklich gut und hat aus meiner Sicht gewonnen“. So sei die Uniformität vergangener Messen einer großen Vielfalt gewichen.

Zudem habe es mehr Besucher aus dem Ausland und dafür weniger aus dem Inland gegeben. Im Bereich der Küchen sei problematisiert worden, dass sich die Elektro-Geräte-Hersteller nicht präsentiert haben. „Aber da scheint es Überlegungen bei den E-Geräte-Leuten zu geben, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein“, sagte Heumann.

Menschentrauben am Stand

Ein ungewohntes Brummgeräusch sorgte in Halle 5 vor dem Stand von Ballerina Küchen (Rödinghausen) regelmäßig für Menschentrauben: In die Digital-Küche schwebte eine Drohne, die einen Pappkarton mit Zutaten aus dem Supermarkt einflog und auf dem Küchentisch absetzte. „Mit unserer Digital-Küche zeigen wir die digitale Entwicklung in der Küche für die nahe Zukunft“, erklärte Ballerina-Mitgesellschafterin Heidrun Brinkmeyer.

In dem bewusst offenen Stand präsentiert Ballerina außerdem noch eine Loft-Küche, eine Küche im Bauhaus-Stil und die Y-Küche. Diese Küche mit der kommunikativen Insel in Y-Form heimste am Dienstag auf der Messe den 2. Platz beim Innovationspreis ein, den der Bundesverband Mittelständischer Küchenfachhandel (BMK) verlieh. Andreas Predian, Marketingleiter bei Ballerina, verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die Y-Küche als sehr flexibel und variabel bei der Küchenplanung bewährt habe.

25.000 Küchen jährlich

Heidrun Brinkmeyer ist sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr und gibt ein Umsatzplus von 9,25 Prozent an. Auch 2019 sei schon gut angelaufen, was sich auch auf der Messe und bei der internationalen Zielgruppe zeige. „Wir vermarkten unsere Produkte im gehobenen Bereich weltweit über 450 Küchenspezialhändler in 28 Ländern“, berichtete sie. 25.000 Küchen jährlich verlassen die Produktionshallen in Rödinghausen, wo 326 Mitarbeiter, darunter 20 Auszubildende, tätig sind.

Der große Stand von Nolte-Küchen (Löhne/Bruchmühlen) sorgte ebenfalls für Aufsehen beim Publikum. Das Unternehmen feierte in Köln den Verkaufsstart der „Neuen Klassik“. Die dazu ausgestellten Küchen kreieren einen Stil, der an die 1920-er Jahre und das Art déco erinnert.

Aber auch in den anderen Stilrichtungen zeigt sich Nolte vielseitig: Materialien wie Metall, Holz, Zement und Lack sind als Echtmaterial ebenso vertreten wie Reproduktionen. Nolte-Geschäftsführer Eckard Wefing hob ebenfalls die Flexibilität der Nolte-Küchen hervor. „ Jede Küche wird nach Bedarf und persönlichem Geschmack geplant“.

Als Preiseinstieg

Xpress-Küchen aus Bruchmühlen als eigenständige GmbH innerhalb der Nolte-Gruppe sehen sich selbst als „Preiseinstieg in die deutsche Qualitätsküche“. So formulierte es Markus Zimmer, Verkaufsmanager Export. Seine Firma war erst 2010 gegründet worden und hat sich nach Zimmers Worten innerhalb weniger Jahre eine gute Position im Markt erarbeitet. „Von Bruchmühlen aus liefern wir täglich 500 Küchen in 30 Länder“, sagte Zimmer nicht ohne Stolz.

In Köln zeigt Xpress, dass auch Küchen dieser Preisklasse inzwischen grifflos zu kaufen sind. Es gibt sie in als modernes Design in Holz- und Lackfarben. „Wir bieten sie in einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis an“, erklärte Zimmer.