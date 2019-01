pm Melle. Das Jahr 2018 ist aus Sicht der Wirtschaftsförderung der Stadt positiv verlaufen. Alle Branchen hätten „vom guten allgemeinen Konsumklima und von den ausgezeichneten Standortqualitäten unserer Stadt“ profitiert, resümierte der Wirtschaftsförderer Hartwig Grobe.

Die seit vielen Jahren geübte Praxis, gezielt kleine und mittlere Unternehmen unterschiedlicher Branchen anzusiedeln und zu betreuen, zahlt sich nach Einschätzung des Fachmannes mehr und mehr aus. Das Portfolio der Meller Unternehmenslandschaft verfügt demnach über eine sehr breite, ausgewogene und krisenresistente Mischung. „Das schafft auch Planungssicherheit für den kommunalen Haushalt im Unterschied zu einer Konzerndominanz und Monostruktur, die Abhängigkeit schafft. Viele unserer einst kleinen Pflänzchen tragen längst Früchte. Meller Unternehmen haben ihre Chancen auf den Weltmärkten ergriffen und behaupten sich glänzend“, stellte Grobe fest.

Man kennt sich

Der Wirtschaftsförderer freute sich über die Zusammenarbeit der Mitglieder des Meller Unternehmernetzwerkes. Man stärke sich gegenseitig und damit den Standort. Hier werde sichtbar, „wie stabil die Wertschöpfungskette untereinander in unserer Wirtschaftsregion ist“, sagte Hartwig Grobe. Inhaber und Geschäftsführer der Mitgliedsunternehmen träfen sich regelmäßig. Dies gelte auch für die Mitarbeiter verschiedener Bereiche, zum Beispiel Personal, IT oder Produktion. „Man kennt sich und vertraut einander. Gemeinsam wirkt das Netzwerk wie ein Katalysator, der Weiterentwicklung in den Branchen entfacht“, so Grobe.

Große innerstädtische Investitionen der Unternehmen Starcke und Melos wurden nach Darstellung des Wirtschaftsförderers im Jahre 2018 erfolgreich vorangebracht oder abgeschlossen. „Solarlux ist längst am Standort in Melle-Drantum angekommen. Es zeigt sich, wie bedeutsam dieses Unternehmen auch für das Standortmarketing wirkt. Ausstellungen und Events ziehen regelmäßig viele auswärtige Besucher in das Foyer des Unternehmens“, erklärte der Wirtschaftsförderer.

Auch für die ortsansässigen Unternehmen in den Stadtteilen sei das Jahr 2018 von Erweiterungen und anderen betriebsbezogenen Investitionen geprägt gewesen. Ruwac-Industriesauger in Riemsloh, Wilms in Buer, Nolte-Küchen und KH Systemmöbel in Bruchmühlen, Werk III des Kunststoff-Unternehmens Spies, die Firmen Placke und Haberland Zerspanungstechnik in Gesmold sowie die Maschinenfabrik Niemann und die Bäcker Welter in Neuenkirchen seien hier stellvertretend für viele weitere Unternehmen zu nennen.

„Im Gewerbegebiet Gerden konnten wir uns im vergangenen Jahr über die Fertigstellung des Bürokomplexes der Firma Medata IT freuen“, so Hartwig Grobe. In Kürze werden dort weitere Ansiedlungen fertiggestellt: Zum einen das aus Bissendorf zugezogene Unternehmen Softwaresysteme und zum anderen die Firma Anlagentechnik profilsys und das Unternehmen Schäfer mit einem großen Palettenlager und einem Bürohaus. Am Spartherm Unternehmensgelände wurde mit den Gründungsarbeiten für ein Innovationszentrum der GMR-Stiftung begonnen.

Weitere Flächen

Um Unternehmen Flächen zur Erweiterung anbieten zu können, hat die Stadt 2018 neue Flächen erworben. Grobe zeigte sich zuversichtlich, dass die Stadt spätestens 2020 wieder planerisch gesicherte Flächen anbieten könne.

Da Wohnraum knapp ist, bauen einige Meller Unternehmen selbst Mietwohnungen für Mitarbeiter, weiß der Wirtschaftsförderer. Diese Renaissance des Werk- beziehungsweise Dienstwohnungsbaues habe Gewinner auf beiden Seiten, meinte Grobe. Der Unternehmer investiere in eine wertbeständige Anlage, erhöhe die Bindung an den Mitarbeiter, und dieser wiederum erhalte bezahlbaren Wohnraum.