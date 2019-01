Melle. Es ist kalt, lausig kalt. Das gemütliche Sofa wartet schon. Nur das lodernde Feuer im Kamin muss noch in Gang gebracht werden. Wie man das richtig macht, erklärt der Meller Schornsteinfegermeister Mario Esders.

Für die wohlige Wärme im Wohnzimmer braucht man nur drei Dinge: einen Ofen oder Kamin, jede Menge Holz und die richtige Technik zum Anheizen. Öfen gibt es viele: Kachelöfen, Specksteinöfen oder gemauerte Kamine. In welchem Ofen das Feuer angemacht wird, ist egal.

Qualität entscheidet über das Ergebnis

Beim Holz entscheidet jedoch nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität über das Ergebnis. "Das Holz muss naturbelassen, abgelagert und trocken sein", stellt der Fachmann klar. Ein altes Holzgeländer, Reste vom Fensterrahmen oder klein gehackte, lackierte Möbel gehören nicht in den Kamin. Plastik sowieso nicht. Und Zeitungspapier wegen der Druckerschwärze auch nicht, betont Esders.

Am Besten brennt das Feuer mit Buchenholz. Ein anderes Hartholz, das lange brennt, ist Eiche. Fichte hingegen brennt sehr schnell ab und ist daher besser geeignet fürs Anmachen. Doch bei allen Holzarten, die im Ofen landen, ist eines besonders wichtig: Sie müssen trocken sein.

Da erntefrisches Holz eine Feuchte von 50 bis 60 Prozent enthält, muss es mindestens zwei Jahre, manchmal auch drei, lagern, bevor es im Kamin verfeuert werden kann. Dann sollte es nämlich nur noch 25 Prozent Feuchte haben. Mit einem Messgerät lässt sich der Feuchtegrad schnell nachweisen.

"Wenn das Holz zu nass ist, qualmt es. Da entsteht letztlich nur ein Schwelbrand und kein richtiges Feuer", weiß Mario Esders. Denn das Feuer muss das Holz erst noch trocknen, bevor es brennen kann. Damit das Holz trocken bleibt, rät er zu einer lockeren Schichtung. Das Holz sollte nie zu dicht an einer Wand gestapelt werden. "Auch unter dem Stapel sollte etwas Luft sein", rät Esders.

Bei der Größe der Scheite rät Esders als Orientierung zur Raute. "Wenn da ein Stück durchpasst", sagt er und legt die Hände zur Merkelraute zusammen, "ist die Größe richtig."

Nun zur Stapeltechnik: In Blockholzform legt Esders die Scheite aufeinander. Das sieht ein bisschen so aus wie die Kapla-Türme, die Kinder mit den gleichnamigen Steinen bauen.





Am Ende legt der Oldendorfer den Anzünder auf den Stapel. So brennt das Holz von oben nach unten ab. "Das ist umweltschonender, weil weniger Qualm und damit weniger Emission entsteht", erklärt er. Ein weiterer Vorteil dieser Methode: Die Hitze steigt schneller in das Verbindungsstück zum Schornstein und erwärmt diesen. Folglich steigt auch der Auftrieb im Schornstein, der Kamin zieht besser.



Allerdings geht Esders nicht dogmatisch an die Sache heran. Wer wie früher das Holz von unten nach oben abbrennt, – also Anzünder unter das Holz – macht nichts falsch. Und dann braucht der Ofen viel Luft, also alle Lüftungen öffnen. Erst wenn das Feuer lodert, regelt man die Zuluft herunter.

Was, wenn die Scheibe schwarz wird? "Im Normalfall brennt die Scheibe frei", sagt Esders. Wenn die Scheibe permanent schwarz ist, stimmt das Heizverhalten nicht. Das Holz ist wahrscheinlich zu feucht und brennt nicht richtig. Das kann auf Dauer für den Hausbesitzer sogar gefährlich werden. "Bei einer schlechten Verbrennung entsteht Glanzruß", erklärt der Schornsteinfeger. Das ist eine dünne Teerschicht, die sich nicht nur im Verbindungsrohr, sondern auch im Kamin ablagert. Und die kann einen Schornsteinbrand verursachen.

Esders rät also nicht nur eigenem Interesse dazu, den Schornstein regelmäßig vom Fachmann reinigen und den Kamin überprüfen zu lassen. Schließlich soll das Feuer nur im Kamin lodern.