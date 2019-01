Melle. Sonnenreflexe spiegelt das Flüsschen wider, dessen Wasser im Sommerwind plätschert, und das Blätterdach malt Schatten unter eine Brücke. Es lässt sich förmlich eintauchen in die Spreewaldszenen, die der Künstler Günter Sponheuer aus Fürstenau für die Alte Posthalterei aussuchte. Seine Ausstellung mit dem Titel „Um mich herum...“ wurde am Donnerstagabend eröffnet.

Es sind faszinierende Wolkenformationen, die Günter Sponheuer auf die Leinwand bringt. Dann wieder bannen farbintensive und detailreiche Ansichten Venedigs den Blick, und einen Raum weiter möchte sich der Betrachter auf eine Terrasse an der Côte d´Azur setzen und Wärme und Schattenspiel genießen. Wie ein Riesenfoto wirken einige der Exponate.

„Zwar interessiert mich die Maltechnik der Impressionisten“, erzählt der Künstler bereitwillig, aber gerne setze er sich dann wieder an seine sehr detailgetreuen, beinahe fotografisch genau gestalteten Bilder.

Bilder wirken dreidimensional

Und dann öffnet er sogar ein wenig die Tür zu seinem Atelier in Fürstenau, der alten Polizeistation. Erst auf den zweiten Blick wird dem Betrachter klar, warum die Spreewaldbilder dreidimensional wirken. „Die Bilder male ich hinter Glas“, erklärt Günter Sponheuer. Die hinterste Ebene ist eine Leinwand, darüber liegen drei Acrylglasscheiben, die der Künstler mit Ölfarben seitenverkehrt bemalt. Alle vier Schichten aufeinandergelegt erwecken den Eindruck, als habe das Bild greifbare Tiefe.

In dergleichen Technik entstand ein Diptychon mit zwei Porträts. Nein, Sponheuer möchte keine politische Aussage mit seiner Kunst tätigen. „Mich faszinierte einfach die eigenwillige Frisur Donald Trumps“, sagt der Maler.

Umstrittenes Werk

Kurzentschlossen malte er ihn, als der jetzige Präsident der USA noch gar nicht gewählt worden war. Einige Zeit später dann, bei einer TV-Pressekonferenz mit Trump und Angela Merkel, fiel ihm der doch eher missbilligende Blick der deutschen Kanzlerin auf. Und auch ihr Konterfei bannte er mit Ölfarben auf Leinwand und Acrylglas.

Über die Grenzen Deutschlands hinaus erlangten diese beiden Bilder Berühmtheit, als Günter Sponhauer mit den Porträts Deutschland auf der Biennale Cinema 2017 in Venedig vertreten durfte. Allerdings mussten seine beiden Exponate von den Wänden des Hilton Hotels wieder entfernt werden, weil die Hoteldirektion ihre amerikanischen Gäste nicht brüskieren wollte.

Spreewald statt Trump

Im damals schon gedruckten Ausstellungskatalog sind die Porträts nach wie vor präsent. Statt derer durften die Hilton-Besucher die Spreewaldbilder bewundern. Der Fürstenauer Pädagoge und Buchautor Ralph Gehrke würdigte den Absolventen der Folkwanghochschule in Essen und seine künstlerische Vielfalt. „Sponhauer langweilt die unkontrollierbare Beliebigkeit in der abstrakten Malerei, sagt er selbst, er orientiere sich lieber an konkreten, überprüfbaren Bildmotiven“, so Gehrke. Facettenreich in den Motiven, detailliert in der Ausarbeitung und mit faszinierender künstlerischer Ausgestaltung regten die Bilder in beiden Etagen der Alten Posthalterei, das „Um mich herum..“ des Künstlers, die Besucher der Vernissage zu Gesprächen an.

Barbare Manke, Vorsitzende des Meller Kunstvereins und die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Melle, Christina Tiemann verwiesen auf des Jahresprogramm von Ausstellungen in der Alten Posthalterei und der Ausstellungsräume im Engelgarten.

Die Ausstellung ist bis zum 10. Februar in der Alten Posthalterei, Haferstraße 17 in Melle-Mitte bei freiem Eintritt zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen: mittwochs bis samstags 15 bis 18 Uhr, sonntags 11.15 bis 18 Uhr.