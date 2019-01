Melle. „Wo ist Ihr fabelhafter Ort in Melle?“ Das möchte das Regionalmanagement ganz genau wissen – und stößt dabei auf reges Interesse. Die Online-Bürgerbefragung geht daher in die Verlängerung.

Die Bifurkation, die Diedrichsburg in den Meller Bergen, das Automuseum, Schloss Gesmold oder die Kirchhofsburg in Buer: Melle kann auf seine „fabelhaften Orte“ stolz sein. Aber es sollen noch mehr hinzukommen.

Positive Rückläufe

Aus diesem Grund hat das Regionalmanagement Ende November eine Online-Befragung im Rahmen eines Ile-Projektes gestartet. Ile steht für das integrierte ländliche Entwicklungskonzept.

„Nach vielen positiven Rückläufen haben wir uns entschieden, die Befragung um zwei Monate zu verlängern. Bis Donnerstag, 28. Februar, kann abgestimmt werden“, berichtet Regionalmanagerin Katrin Holtvogt. Bis dahin können alle Einwohner der Ile-Region „Fabelhafter Grönegau“ ihren persönlichen „fabelhaften Ort“ im Grönegau bestimmen.

Schon 60 Rückmeldungen

Bislang hat es 60 Rückläufe gegeben: 30 online und die gleiche Anzahl, die ihre Lieblingsorte persönlich gemeldet hätten: „Und zwar aus allen acht Stadtteilen“, freut sich Katrin Holtvogt. Nun hoffen die Initiatoren auf weitere interessante Rückmeldungen.

Ziel ist es, die Orte und Menschen stärker zu vernetzen und dadurch das Zusammenwachsen der verschiedenen Stadtteile als Region zu unterstützen. Die Frage: „Wo befindet sich Ihr ‚fabelhafter Ort‘?“ steht dabei im Mittelpunkt.

Bereits während einer Sitzung der Steuerungsgruppe im August 2018 wurde den Teilnehmern diese Frage gestellt. Gleichzeitig wurden sie dazu aufgerufen, ihren persönlichen fabelhaften Ort auf einer Karte von Melle zu markieren.

Emotionale Verbindung

So ähnlich ist auch das Prinzip der Online-Befragung: „Im Mittelpunkt steht ein Erkenntnissinteresse darüber, zu welchen Orten innerhalb der Region eine besondere emotionale Verbindung oder Identifikation besteht“, erläutert Stadtsprecher Jürgen Krämer. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Fotos einzureichen, um auch visuelle Eindrücke festzuhalten. Im Fokus stehen nicht nur fabelhafte Orte, die sich durch einen märchenhaften oder verwunschenen Charakter auszeichnen.

Auch emotionale Bindungen sollen berücksichtigt werden: „Ganz egal, ob es ein Ort ist, an dem man in der Mittagspause zur Ruhe kommt oder den man während Spaziergängen ansteuert“, betont Jürgen Krämer.

Überall Plakate

Darüber hinaus soll es in Kürze Plakate in allen Ortsteilen geben, auf denen ein QR-Code zur Umfrage auf der Ile-Homepage führt. So erhofft sich die Regionalmanagerin noch weitere fabelhafte Orte ausfindig machen zu können.

Auch auf der anstehenden Jugendkonferenz am 21. Februar soll ein solches Plakat platziert werden.

Nach der Online-Befragung werden die Ergebnisse zunächst ausgewertet. Sie könnten beispielsweise beim Stadtjubiläum „850 Jahre Melle“ vorgestellt werden.

Weiter geht’s: Wer sich beteiligen möchte, hat dazu bis zum 28. Februar unter http://ile.melle.info Gelegenheit.