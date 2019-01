Melle. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, wenn von einer auf die andere Sekunde nichts mehr so ist wie vorher, sind sie da. Ulrike Meyer und Frank Jäger sind Notfallseelsorger in Melle. Sie rücken aus, um Menschen in Ausnahmesituationen beizustehen.

Sie atmet tief durch und schickt ein Stoßgebet gen Himmel. Hinter der Haustür, vor der Ulrike Meyer mit zwei Polizisten wartet, lebt eine Frau, die noch gar nicht weiß, dass ihr Mann bei einem Unfall gestorben ist. Es sind diese Momente, in denen das Grummeln im Magen übermächtig wird. "Wenn die Tür aufgeht und die Polizisten sich vorstellen, reagieren viele noch gefasst. Aber wenn ich mich vorstelle, ist denen klar, dass es nicht mehr ums Krankenhaus geht", erzählt sie. Dann geht es um den Tod eines geliebten Menschen. Einige schreien dann oder sie weinen oder sie drehen sich wortlos um und verschwinden im Dunkel des Flures. Nie weiß Ulrike Meyer, was sie erwartet.

"Es gibt keine Schublade. Jeder Einsatz ist sehr individuell, jedes Mal eine Herausforderung", meint ihr Kollege Frank Jäger. Vor 21 Jahren hat er sich zum Notfallseelsorger ausbilden lassen. Als Feuerwehrmann hatte er Unfälle erlebt, nach denen nicht nur die Angehörigen, sondern auch die Helfer selbst eine Seelsorge benötigt hätten. Da entstand die Idee, diese Hilfe vor Ort anzubieten. Große Katastrophen wie das Zugunglück in Eschede hatten seinerzeit ohnehin die Diskussion um die Notfallseelsorge beflügelt. Traumatisierte Unfallopfer, Angehörige und Retter brauchten Hilfe. Folglich war es für Jäger nicht schwer, innerhalb der evangelischen Kirche Unterstützer für den Aufbau einer Notfallseelsorge zu finden. Mittlerweile arbeiten die beiden Kirchen eng zusammen. Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr steht ein Notfallseelsorger bereit, um Trost und Beistand zu spenden. 15 Männer und Frauen gehören zum Team in Melle.



Wut und Verzweiflung

Alarmiert werden die Seelsorger wie ein Feuerwehrmann – vom Disponenten in der Leitstelle. Das passiert nicht automatisch bei jedem Unfall. Polizisten oder Feuerwehrleute überlegen, ob es Sinn macht, einen Notfallseelsorger hinzuzurufen. Manchmal bleibt das Handy tagelang still, manchmal bimmelt es dreimal am Tag. Mal eilen die Seelsorger zu einem Unfall, mal zu einem plötzlichen Kindstod. Sie sind dabei, wenn Polizisten Todesnachrichten überbringen oder ein Mensch droht, sich umzubringen. Sie sitzen stundenlang neben einem trauernden Witwer auf dem Sofa. Schweigend. Und sie ertragen die Wut und Verzweiflung der Menschen, wenn sie nicht begreifen, was passiert ist. Wenn sie die Seelsorger anschreien: "Warum tut Gott sowas?" Eine Antwort haben Frank Jäger und Ulrike Meyer nicht. Niemand hat die.

"Am schlimmsten ist ein plötzlicher Kindstod", erzählt Ulrike Meyer. "Da wird mir immer schlecht. Da möchte ich auf dem Weg an jeder Ampel anhalten und mich übergeben." Dann muss sie besonders tief durchatmen, bevor sie das Haus betritt. Um damit klar zu kommen, hat sie ihre Rituale. Sie geht mit den Hunden, auch nachts. Und sie zündet für den Verstorbenen in der Matthäus-Kirche eine Kerze an. Reden hilft auch, mit guten Freunden, Partnern und anderen Notfallseelsorgern. "Wir finden schon unser Ventil", versichert Frank Jäger. Doch auch da ist jeder Seelsorger anders – wie die Menschen, die sie auffangen müssen.



Zweifel an Gott? "Nein, ich zweifele nicht an Gott". Jäger schüttelt den Kopf. Er sei fest im Glauben. Aber der Tod eines Kindes oder eines Jugendlichen nagt an ihm. Für Ulrike Meyer ist es ähnlich: "Man sagt ja, Gott gibt einem nur so viel, wie man tragen kann. Aber manchmal denke ich: Ist das nicht doch ein bisschen viel?" Die Kraft, andere zu trösten, finden sie im Glauben. Ältere Menschen beten noch in solchen Situationen. Doch in einer säkularisierten Welt wie unserer spielt der Glaube an Gott für viele Menschen keine Rolle mehr. Sie können nichts anfangen mit einem Gebet oder einem Psalm. Das, was dann wirklich hilft, ist die Anwesenheit eines Notfallseelsorger. Egal, was er tut. "Selbst wenn wir nur dasitzen und schweigen, sagen die Menschen danach oft zu mir: Das war gut, dass Sie da waren." Und das gibt Ulrike Meyer und Frank Jäger ein gutes Gefühl.