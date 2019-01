Melle Was verbindet die Eickener Landesligahandballer mit Mallorca-Partykrachern wie „Beate, die Harte“? Nein, die Spieler grölen nicht etwa Ballermann-Hits auf Mannschaftsfahrt. ESV-Co-Trainer Dominic Müller hat Textpassagen zu dem Schlager beigesteuert.

Eickens erfolgreiche Landesligamänner werden von einem Duo mit spannenden Biografien trainiert: Maik Rapczinski und Dominic Müller bringen es abseits des Handballfeldes auf Erfahrung als Vermögensberater, Sozialarbeiter, Fahrlehrer, Weltreisender, Texter für Schlager und Mitarbeiter in der Schokoladenfabrik.

Der gebürtig aus Katlenburg bei Göttingen stammende Maik Rapczinski kam im Jahr 2000 studienbedingt nach Osnabrück und arbeitete parallel als Trainer der A-Junioren in Bissendorf. Dort coachte er unter anderen – den gebürtigen Osnabrücker Dominic Müller und auch Andreas Arens, den heutigen Handballabteilungsleiter der ESV. Als Rapczinski, inzwischen Coach der ersten Männermannschaft in Eicken, vor drei Jahren eine mehrmonatige Urlaubsreise plante, suchte er einen Co-Trainer für seine Abwesenheit und erinnerte sich an Müller, seinen ehemaligen Spieler.

Müller und Schokoriegel

Seither bilden die beiden ein Gespann an der Seitenlinie in Eicken. „Ich hätte wohl nirgendwo sonst die Möglichkeit, als Co-Trainer so viel Einfluss zu nehmen wie hier in Eicken“, sagt der 36-jährige Müller. Und der 45-jährige Rapczinski weiß, was er an seinem Kompagnon hat: „Alle Entscheidungen rund um die Mannschaft besprechen wir zusammen. Wenn mir Dominic während des Spiels einen Hinweis gibt, hat das immer Gewicht.“

Müller ist Produktionsmitarbeiter bei der Schokoladenfabrik Gustav Berning in Georgsmarienhütte, die Protein- und Eiweißriegel für die Fitnessbranche herstellt. Er arbeitet im Schichtbetrieb und kann daher nur alle zwei Wochen das Training in Eicken begleiten. Das habe auch Vorteile, da er so immer wieder mit etwas Abstand aufs Team schaue und Entwicklungen offensichtlicher würden. Wenn Müller da ist, kümmert er sich dienstags um die Feldspieler und leitet die Spiele zum Schluss, während Rapczinski als Ex-Torwart mit den Torhütern übt.

Vor seinem Wechsel in die Schokoladenbranche war Müller 13 Jahre lang Vermögensberater. Der Job an sich habe ihm gut gefallen, doch die Rahmenbedingungen passten irgendwann nicht mehr, erklärt der Handballer, der gelegentlich noch für den Spielverein 16 in Osnabrück selbst aktiv ist. Über einen damaligen Kunden, der eine Künstleragentur betreibt, kam er zu seinem zweiten großen Hobby neben dem Sport.

Mit dem Kunden von einst freundete sich Müller an. In einer Feierlaune hörte er: „Wenn du mal eine Idee für einen Songtext hast, dann schick ihn mir.“ Und nun kribbelt es manchmal in Müllers Fingern, und er schreibt ein paar Zeilen für einen Mallorca-Künstler. Doch die Einfälle sprudeln nicht konstant. Die Ideen kämen oft ungelegen, einem „Gehirnfurz“ gleich, berichtet der 36-Jährige lachend. Daraufhin zückt er sein Smartphone und nimmt seine Gedanken auf. Manchmal sei er am nächsten Morgen überrascht, wenn er dann eine neue Sprachmemo vorfinde.

Angebote, das Hobby als Texter für eingängige Partysongs ernsthafter zu betreiben, lehnt Müller ab. „Dann würde Zwang entstehen und die Kreativität verloren gehen.“ Man dürfe seine Arbeit nicht verklären. „Ich wandle nicht umher und schreibe Gedichte. Ich bin eine musikalische Niete und kann kein Instrument spielen.“ Bei Hits für die Mallorca-Künstler kommt es sowieso nicht aufs lyrische Feuerwerk an, sondern auf den Grölfaktor. Sein Hobby hat ihm schon viele spannende Begegnungen und Einladungen nach Mallorca beschert. Dort wurde „Beate, die Harte“ von Künstler Lorenz Büffel zum Sommerhit 2018. Müller hat neben anderen Textern einige Zeilen beigesteuert.

Wende nach Mofakurs

Auf Auswärtsfahrten im Eickener Teambulli würden die Ballermann-Schlager bisher nicht gespielt, scherzt Rapczinski. Er war 13 Jahre lang als Sozialarbeiter in der Oberschule Hasbergen tätig, ehe er sich zum Fahrlehrer ausbilden ließ. Auf den Geschmack seines aktuellen Berufs kam er – an der Schule: Denn in Hasbergen leitete er einen Mofakurs und hatte so Kontakt zu einer Fahrschule.

Als Sozialarbeiter konnte der 45-Jährige seiner Leidenschaft, dem Reisen, einfacher nachgehen als jetzt. 2010 brach er vorübergehend die Zelte in der Heimat ab und reiste mit Partnerin und Rucksack ein Jahr lang durch Südamerika. Unterwegs jobbte er bei einer Tierauffangstation in Panama und als Orangenpflücker in Kolumbien. 2013 war das Paar dann mit einem umgebauten VW-Bus für ein halbes Jahr in Südosteuropa unterwegs. Nun gelte es erst einmal, im neuen Beruf anzukommen. Konventionelle Urlaube stehen an, bis in einigen Jahren eine mehrwöchige Reise ums Kaspische Meer realisiert werden soll.

Der persönliche Hintergrund der Trainer spielt bei der ESV natürlich eine Rolle. Er unterhalte sich mit den Spielern gerne übers Reisen, sagt Rapczinski. Und gibt es im Team mal Stress – bringt Müller Schokolade mit.