Melle Im Oberliga-Abstiegskracher muss sich das zweite Tischtennis-Frauenteam aus Oldendorf nach einem zeitweise spannenden und hochklassigen Spiel gegen Heiligenrode hauchdünn mit 6:8 geschlagen geben.

Damen, Oberliga

SV Oldendorf II - TSV Heiligenrode 6:8

Unter dem Druck, im Abstiegskampf endlich punkten zu müssen, legten Maren Henke und ihr Team überzeugend los: Die SVO ließ keinen Zweifel daran, dass sie spielerisch genügend Potenzial hat, die Liga zu halten, und unbedingt wieder in die Erfolgsspur finden möchte. Nach überzeugenden Leistungen in den Doppeln und einigen schnellen Einzelsiegen führten die Oldendorferinnen zwischenzeitlich mit 5:0, wurden dann jedoch vom Glück verlassen. Die Gegnerinnen fanden immer besser ins Spiel und holten den Rückstand nach und nach auf, bis es beim Zwischenstand von 6:6 zu den entscheidenden Einzeln kam. Oldendorf spielte auch hier gut und mutig auf, am Ende fehlte jedoch das berühmte Quäntchen Glück, weshalb man sich schließlich mit 6:8 geschlagen geben musste. Für die SVO gilt es nun, die bittere Niederlage schnellstmöglich wegzustecken und nach vorn zu blicken: Noch ist die Saison lang genug, um den Abstieg zu verhindern, zumal die Oldendorferinnen auf die zeitweise überragende Leistung aufbauen können und genügend Erfahrung und Klasse haben, um den Kopf doch noch aus der Schlinge zu ziehen. SVO-Punkte: Jana Knappmeier /Maike Bill (1), Maren Henke /Katja Chrzanowski (1), Henke (1), Knappmeier (2), Bill (1), Chrzanowski. nhen