Gesmold Am Dienstag hat Gabriele Mörixmann auf Einladung des Bundesumweltministeriums in Berlin das Konzept ihres „Aktivstalls für Schweine“ vorgestellt. Wir haben mit der Gesmolder Landwirtin darüber gesprochen.

Frau Mörixmann, wie sind Sie ausgewählt worden für den Agrarkongress des Bundesumweltministeriums?

Das Ministerium war im Internet auf unseren Familienbetrieb aufmerksam geworden und hatte einen Film bei uns gedreht, als Einspieler für den Kongress 2018. Dieses Jahr haben sie sich wieder gemeldet, ob ich nicht eine der Sieben sein wollte, die Projekte vorstellen.

Der Kongress fand zum dritten Mal statt und ist der Auftakt zur Grünen Woche. Das ging über den ganzen Tag; mehr als 30 Redner und Podiumsdiskusionen. Da waren Umweltschützer, Praktiker, Politiker aus EU und Bund, Tierschützer. Es ging darum, den Spagat zu schaffen zwischen mehr Umwelt- und Tierschutz, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit. Ein Thema, das wir alle gemeinsam anpacken müssen. Damit nicht immer einer auf dem anderen rumhackt.

Sie haben dort Ihren Aktivstall vorgestellt. Was ist das Wesentliche daran?

Mehr Tierwohl umzusetzen. Die Schweine haben doppelt so viel Platz und könne sich aussuchen, ob sie nach draußen wollen oder ins Stroh, spielen, fressen oder ruhen. Wir bieten jede Woche Gruppenführungen an, Transparenz ist wichtig. Außerdem kurze Wege zum Schlachthof Brand in Lohne und zu Schulte Lastruper Wurstwaren. Transparenz vom Tierhaltung bis Lebenmitteleinzelhandel. Viele sagen: na, geht doch, warum macht das nicht jeder. Natürlich können wir mehr Tierwohl. Was wir nicht können: den höchsten Tierschutzstandard zum niedrigsten Preis. Wir sind Landwirte, keine Zauberer. Landwirte, Einzelhandel und Kunden müssen das gemeinsam wollen.

Gab es Reaktionen auf ihre Präsentation?

Anzeige Anzeige

Viele Landwirte sind auf mich zugekommen, die riesiges Interesse an dem Konzept haben. Und oft fragen Leute, wo sie das kaufen können. Auf Facebook gibt es dazu die Seite ,Aktivstall für Schweine‘. Wir haben auch eine Homepage, sind bei Instagram und Youtube. Aber Facebook bietet altersmäßig genau die Gruppe, die sich am meisten dafür interessiert. Bei Instragram entscheiden ja eher die Mütter der Nutzer, was eingekauft wird.