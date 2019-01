Melle. Wer macht eigentlich in Melle die Straßen sauber? Die Stadt oder die Anwohner? Diese Frage stellte Reinhardt Wüstehube (Grüne) am Rande der Ratssitzung im Dezember. Die Satzung und die dazugehörige Liste der Straßen sind nämlich schon über 40 Jahre alt. Wäre es da nicht an der Zeit, die Liste mal zu überarbeiten, fragt der Politiker.

Über 30 Straßen listet die Satzung, darunter viel befahrene Straßen wie die Plettenberger Straße, aber auch verkehrsberuhigte in den Siedlungen wie die Krameramtsstraße. Ursprünglich sollten vor allem an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen die Anwohner entlastet werden, da das Reinigen für zu gefährlich gehalten wurde. Daher die Liste mit Straßen wie Haferstraße, Bakumer Straße, Rabingenstraße oder Weststraße. Die Anwohner müssen für die Reinigung eine Gebühr entrichten. „Das ist nicht viel, 33 Euro pro Jahr“, sagt Reinhardt Wüstehube.

Nach der Autowäsche Straße fegen

Alle anderen Straßen müssten laut Satzung von den Anliegern gereinigt werden, und zwar mittwochs bis 18 Uhr und samstags bis 13 Uhr. An die wöchentlichen Autowaschaktionen in der heimischen Einfahrt mit anschließendem Fegen der Straße können sich wahrscheinlich noch viele Meller erinnern. Doch diese Szenen sieht man nur noch selten.

Straßen in Schuss halten

Die in der Liste genannten Straßen werden laut Marco Schiller-Brinker, Leiter des Bauhofs der Stadt, von einer externen Firma gereinigt. Mittwochs und samstags fährt daher durch die 39 Straßen in Melle-Mitte eine große Kehrmaschine der Firma Alba. Allerdings rücken die Mitarbeiter des Bauhofs auch regelmäßig zur Straßenreinigung aus. „Einer unserer Mitarbeiter fährt jeden Tag von 6 bis 15 Uhr mit einer Kleinkehrmaschine durch Melle. Straßen, Parkplätze, Schulhöfe, Bushaltestellen, das wird alles gereinigt“, erklärt Schiller-Brinker. Der Mitarbeiter schaffe jedoch an einem Tag immer nur einen Teil des Stadtgebiets. In den einzelnen Ortsteilen gebe es noch elf Gemeindemitarbeiter, die ebenfalls die Straßen in Schuss halten. „Da unterstützen wir natürlich“, sagt Schiller-Brinker. Denn zur Straßenreinigung gehört nicht nur das Aufkehren von Laub und Dreck. Alles, was zur Straße gehört, – Gullis, Gosse, Randstreifen – muss gesäubert werden. Da haben Schiller und seine 40 Mitarbeiter einiges an Maschinen und Geräten im Schuppen, mit dem sie dem Dreck zu Leibe rücken.

Anregung für Ausschuss

Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, ob die Straßenreinigungssatzung nicht angepasst werden muss. „Es gibt ja auch Straßen, die gereinigt werden, die aber gar nicht in der Liste stehen“, bemerkt Wüstehube. Seine Anregung aus der Ratssitzung ist bei Mitgliedern des Feuerwehrausschusses angekommen. Doch ob das Thema im April auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung stehen wird, weiß der Vorsitzende Erich Walkenhorst (SPD) noch nicht. „Darüber haben wir noch nicht beraten“, sagte er.