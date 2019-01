Melle. Mit dem jungen Akkordeonisten Julius Schepansky aus Essen startet die Reihe „Orgel trifft …“ am Sonntag, 20. Januar, in das Jahr 2019.

Der junge, vielfach ausgezeichnete Musiker spielt am Sonntag ab 17.13 Uhr zusammen mit Kirchenmusiker Stephan Lutermann an der Klausing-Orgel ein spannendes Programm unter dem Motto „Treten, ziehen und schlagen“. Schepansky, der als Jungstudent bereits an der Folkwang-Universität der Künste begann, präsentiert dabei sein Instrument auf virtuose und höchst vielseitige Art und Weise.

Da in Deutschland das Akkordeon nicht wirklich als klassisches Konzertinstrument bekannt ist, verspricht der Auftritt in Melle ungewohnte, aber höchst lohnende Höreindrücke.

Musikalische Reife

Lutermann und Schepansky haben in den vergangenen Jahren bereits mehrere musikalische Projekte zusammen realisiert. Im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ im Jahr 2017 war Julius Schepanksy zudem bereits in St. Matthäus zu hören. Schon damals beeindruckte der junge Akkordeonspieler durch seine Virtuosität und musikalische Reife. Am Sonntag stehen Werke von Bach, Scarlatti, Kortekangas und anderen auf dem Programm.

Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Kosten wird am Ausgang gebeten. pm