Melle. Der MGV Oldendorf plant auch in diesem Jahr einige Auftritte. Unter anderem soll die Veranstaltung „Oldendorf macht Musik“, die im vergangenen Jahr mit dem Posaunenchor ausgerichtet wurde, eine Neuauflage erfahren.

Das wurde während der Jahreshauptversammlung bekanntgegeben, zu der der Vorsitzende Christian Johanningsmeier alle Anwesenden im Vereinslokal Hakemeyer willkommen hieß.

Schriftführer Matthias Johanningsmeier blickte in seinem Jahresbericht auf 50 Zusammentreffen zurück. Dazu zählten überwiegend Übungsstunden, aber auch Familienfeiern, Auftritte und Gottesdienste. Für jede Zusammenkunft wurde ein Bericht erstellt. Auf diese Weise konnten alle Anwesenden das Jahr noch einmal Revue passieren lassen.

In diesem Jahr standen Neuwahlen an. Der Vorstand wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt. Ihm gehören der erste Vorsitzende Christian Johanningmeier, zweiter Vorsitzender Ulrich Franke, erster Schriftführer Matthias Johannigsmeier, erster Kassierer Manfred Schäfer, zweiter Schriftführer Harald Kiel, zweiter Kassierer Simon Schäfer und Josef Holtkamp (Festausschuss) an. Die Veranstaltung „Oldendorf macht Musik“ ist für Samstag, 15. Juni, geplant. Als Veranstaltungsort soll in diesem Jahr wieder die alte Sägemühle zur Verfügung stehen. Der Vorsitzende bedankte sich zum Abschluss bei allen Anwesenden für die Teilnahme und das entgegengebrachte Vertrauen. pm/awe