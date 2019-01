Melle. Die Songs des Duos Simon & Garfunkel spielt das Duo Graceland am Samstag, 26. Januar, in der Martinikirche in Melle-Buer. Das Konzert bekommt einen festlichen Rahmen, weil die beiden Musiker mit einem Streichquartett kommen.

Mit Songs wie „Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ und „Mrs. Robinson“ sind Simon & Garfunkel weltberühmt geworden. Vor allem Ende der Sechzigerjahre erlebten Paul Simon und Art Garfunkel zahlreiche Erfolge. Die beiden trafen den Zeitgeist und waren Stars der Folk- und Hippie-Bewegung.

Leider herrschte zwischen den beiden nicht immer „Peace & Love“. 1970 trennte sich das Duo. Zwar arbeitete das Duo noch vereinzelt zusammen und verbuchte große Erfolge wie bei dem Konzert im Central Park in New York, bei dem am 19. September 1981 eine halbe Million Menschen zuhörten. Eine Wiedervereinigung von Simon & Garfunkel gab es jedoch nicht – obwohl Millionen Fans sehnsüchtig darauf gewartet haben.

Und in diese Bresche springen Thomas Wacker und Thorsten Gary seit 2011. Wacker übernimmt dabei die Rolle von Paul Simon, Gary die von Art Garfunkel. Der 1964 geborene Wacker erhielt schon als Siebenjähriger Unterricht in Klavier und Gitarre. Einige Jahre arbeitete er als Musikpädagoge. Ein abgeschlossenes Fernstudium für Konzertgitarre in den Themenbereichen Komposition, Arrangement und Harmonielehre sowie ein Stipendium für Flamenco-Gitarre vervollständigen seine musikalische Ausbildung. Gary ging als Jugendlicher mit seinem Vater auf Konzerte der Rolling Stones und war sehr stark von Rock- und Metal-Elementen beeinflusst. Er konnte sich nicht vorstellen, mal die Songs von Simon & Garfunkel zu spielen. Aber er wurde überzeugt. Für ihn sind es „Lieder mit Geschichten, Lieder die von Herzen kommen, Lieder die etwas zu erzählen haben. Diesen besonderen Charakter zu bewahren und in jedem Konzert neu zu transportieren ist eine äußerst spannende Herausforderung.”

Mit dem Streichquartett gastierten Wacker und Gary schon mal in der Martinikirche in Melle-Buer – zum letzten Mal vor fast genau einem Jahr. Damals schrieb der Chronist dieser Zeitung, dass die erweiterte Besetzung den Songs von Simon & Garfunkel einen neuen Klang verlieh. Die Besetzung war damals mit einem Bassisten und einem Schlagzeuger angereichert. Das Publikum, das im vergangenen Jahr mitklatschte und mitsummte, freute sich im vergangenen Jahr über „erstklassige musikalische Unterhaltung“ und über „humorige Moderation von Thorsten Gary“, hieß es in der Konzertkritik.

Graceland – A Tribute to Simon & Garfunkel, Martinikirche, Melle-Buer, Sa., 26. 1., 19 Uhr, Eintritt: 29 Euro. Kartentelefon: 0173/2505926.